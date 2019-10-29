ABD Temsilciler Meclisi’nden ‘Ermeni Soykırımı’ yasa tasarısına onay

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, ‘Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan’ yasa tasarısını onayladı.
Tasarı kısa süre sonra ABD Senatosu’nda oylamaya sunulacak.
Tasarı, 11 Nisan tarihinde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff tarafından sunulmuştu.
Tasarıda, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifadeleri yer almıştı.
https://haber.sol.org.tr/dunya/abd-temsilciler-meclisinden-ermeni-soykirimi-yasa-tasarisina-onay-273286
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