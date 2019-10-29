ABD Temsilciler Meclisi’nde “Ermeni Soykırımı” yasa tasarısı oylaması

Tasarı TSİ 23.45’te oylanacak

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, “Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan” yasa tasarısını görüştü. Tasarı, TSİ 23.45’te oylanacak. Tasarı Temsilciler Meclisi’nde onanırsa, kısa süre sonra ABD Senatosu’nda oylamaya sunulacak.

11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff’in sunduğu karar tasarısında, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD’nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil “Ermeni Soykırımı’na” ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ivme kazanan karar tasarısına 140 Temsilciler Meclisi üyesi destek veriyor. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz’un hazırladığı benzer bir karar tasarısı da Senato’da destek bulmaya başladı. 120 sayılı Senato tasarısı halen 18 senatörün desteğine sahip.

Her iki tasarının da bağlayıcılığı bulunmaz ve sembolik nitelik taşırken, ABD Kongresi’nin bu konudaki yaklaşımını yansıtıyor.

https://t24.com.tr/haber/abd-temsilciler-meclisi-nde-ermeni-soykirimi-yasa-tasarisi-oylamasi,845924

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