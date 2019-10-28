Sinan Oğan’dan Ermenileri kızdıracak sözler!

Terör örgütü IŞİD’in yeni lideri olduğu iddia edilen Abdullah Kardaş’ın etnik kökenine vurgu yaptı.

Terör örgütü IŞİD’in yeni lideri olduğu iddia edilen Abdullah Kardaş’ın etnik kökenine vurgu yaptı. Oğan’ın terörist Kardaş’ın Türkmen değil de Ermeni olduğu ispatlama çabası tepki çekti.

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından yerine Abdullah Kardaş’ın geçtiği ileri sürüldü. Amerikan medyasında yer alan iddianın ardından Kardaş’ın Telaferli bir Türkmen olduğu ileri sürüldü.

Eski milletvekili Sinan Oğan ise ‘terörist’i değil de etnik kökenini tartışmaya açtı. Oğan, Kardaş’ın Türkmen değil; Türkmen aşireti Şeyhlar tarafından evlat edinilen bir Ermeni olduğunu ileri sürdü. Oğan bu iddiasına herhangi bir kaynak göstermezken, böyle bir tartışmayı neden açtığını da açıklayamadı!

Oğan, “Bağdadi’nin öldürüldüğü iddiasından sonra IŞİD’in yeni liderinin Telaferli bir “Türkmen” Abdullah Kardaş olduğu ileri sürüldü. Abdullah Kardaş “Ebu Ala El-Afri” lakaplı Abdurrahman Mustafa el-Şeyhlar’dır. Telaferli meşhur Şeyhlar aşiretinin evlat edindiği bir Ermenidir!” tweetini attı.

https://www.gercekgundem.com/siyaset/129380/sinan-ogandan-ermenileri-kizdiracak-sozler

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...