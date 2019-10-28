Rus gazeteci ve yazar Vladimir Pozner: “Dağlık Karabağ resmen Ermenistan’ın toprağıdır”

Rus yazar ve gazeteci Vladimir Pozner, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaptığı bir konuşmada Azerbaycan’lı bir gazetecinin sorusunu cevapladı.

Azerbaycan’lı olduğunu, ismi Arzu Mamedova olduğunu ve Karabağ’dan geldiğini iddia eden gazeteci, “Karabağ’ın bağımsızlığının dünya tarafından tanınmadığını” iler sürdü.

Buna cevaben Pozner, Dağlık Karabağ’ın resmen Ermenistan toprağı olarak tanındığını vurgulayarak, bu yıl Mayıs ayında Ermenistan’ı ziyaret ettiğini ve orada da bu konuda açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi.

Mayıs ayında Ermenistan’ı ziyaret eden Pozner, Dağlık Karabağ’a da gidemediği için üzgün olduğunu belirtmişti. Ancak kendi tutumunu belli etmek için Karabağ’ı ziyaret etmeyi çok istediğini söyleyen Rus yazar, böylece Azerbaycan’lılar dahil herkese, kendi kalbinin o tarafta değil, bu tarafta olduğunu göstermiş olacağını belirtmişti.

Azerbaycan’ın “kara listesinin” ise umrunda olmadığını dile getiren Pozner, o listeye girdiği takdirde “Sanırım yine de geceleri rahat uyumaya devam edeceğim” yorumunu yapmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/28/Pozner-Karabağ-Ermenistan_Azerbaycan/167931

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