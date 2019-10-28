PATRİKLİK KAYMAKAMI CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISI İLE SAYIN CUMHURBAŞKANI’NI TEBRİK ETTİ

Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, “29 Ekim” Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aşağıdaki kutlama mektubunu yollamıştır:

24 Ekim 2019

11925

Sayın

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanımız,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlayacağımız bu günlerde Zat-ı Âlilerinizi en içten ve samimi duygularımızla kutlarız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam temeller üzerine kurulmuş olduğunun göstergesi bu gün de devam eden Hukuk ve Demokrasi inanışı ve Cumhuriyet İlkeleri’ne bağlılığımızdır. Bu ilkeler ile Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma gayretlerimiz Cumhuriyet’in bize kazandırdığı en önemli erdemlerdendir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması, Devletimizin bekası, Ülkemizde birlik ve beraberliğin sağlanması ve Cumhuriyet Ruhu’nun her bir vatandaşımızda dünya durdukça hayat bulması için Yüce Allah’a her daim dua etmekteyiz.

Cumhuriyetin var olmasının tek vücut ve tek yürek olmaktan geçtiğine olan inancımızla Zat-ı Âlilerinize ve Yüksek Şahsınızda tüm Devlet Erkânı’na şahsım, Ruhani Meclis Üyeleri, ruhanilerimiz ve Türkiye Ermeni Cemaati adına iyi dileklerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar ihsan etmesi için Yüce Allah’a dua ederiz.

Derin saygılarımızla

Episkopos Sahak Maşalyan

Patrik Kaymakamı

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-kaymakami-cumhuriyet-bayrami-dolayisi-ile-sayin-cumhurbaskanini-tebrik-etti/

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