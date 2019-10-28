Ermenistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu’nun Artsakh açıklamasını yorumladı: Türkiye’nin bu yaklaşımı kınanmalıdır – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Bakü’de Artsakh sorununa ilişkin olarak yaptığı açıklamayı yorumladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere konuşan Zohrap Mnatsakanyan: “Çavuşoğlu’nun bu söylemi ve tutumu, Ermenistan için yenilik değildi. Türkiye’nin buna benzer yaklaşımlarını defalarca görmüştük” dedi. Hatırlanacağı gibi Çavuşoğlu, Türkiye’nin Azerbaycanı’n “topraklarını geri getirmek” için elinden geleni yapacağını ilan etmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Bu beyanat, Ermenistan’ın dış politikasında yer alan yaklaşımı bir kez daha haklı çıkarıyor. Buna göre bu, tehlikeli bir durum ve pek ciddi bir meseledir. Türkiye’nin bu kabul edilemez yaklaşımı kınanmalıdır. Türkiye’nin bu pozisyonu, güvenliğimiz konusunda tehlikeli olmaya dair derin endişemizi bir defa daha haklı kılıyor” diye kaydetti.

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