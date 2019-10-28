Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde görüşülecek

ABD Kongresi’ndeki Ermeni Dostluk Grubu’nun eşbaşkanı Frank Pallone, geçen hafta yaptığı açıklamada “ABD, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı çıkmalı” demişti.

Ermeni Soykırımı karar tasarısına destek verenlerin sayısının artığını kaydeden Amerika Ermeni Asamblesi’nin (AAA) İcra Direktörü Bryan Arduni ise, “Amerika Ermeni Asamblesi, ABD Kongresi’ndeki Ermeni Dostluk Grubu’nun çabalarına büyük önem veriyor. İki partı tarafından hazırlanan bu karar tasarısı, Ermeni Soykırımı gerçeğini doğruluyor” yorumunu yaptı.

Tasarı Ermeni soykırımını anma ve tanımanın yanısıra ABD devletinin bundan sonra Ermeni Soykırımı ve diğer soykırımların inkarı ile aktif mücadele etmesini sağlamayı amaçlıyor. Tasarı ayrıca Soykırım hakkında eğitim temin etmek ve bu şekilde gelecekteki soykırımları önlemeyi de amaçlıyor.

Tasarıyı oylamaya sunan milletvekili sayısı 130. Dolayısıyla tasarının geçmesi ciddi bir olasılık olarak görülüyor.

Beyaz Saray ise bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.

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