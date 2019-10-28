CCAF eşbaşkanı: “Sevr saldırısını Türkler düzenledi. Fiziksel zarar verebileceklerini göstermek istiyorlar”

Ermeni Devrimci Federasyonu’nun (EDF-Taşnaksutyun) büro üyesi Murat Papazyan, Fransa’da iki Ermeni kurumlara karşı düzenlenen saldırıları yorumladı.

Bu iki olay arasında bir bağlantı olduğundan emin olmadığını dile getiren Papazyan, “Toplumda büyük itibara sahip olan “Nouvelles d’Armenie”nin baş editörü ve Fransa Ermeni Kuruluşlar başkanı Ara Toranian ile ben, Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Kurulunun (CCAF) eşbaşkanlarıyız. Dolayısıyla bu birleşik kurumun temsilcileri olarak Ermeni halkının düşmanlarının hedefindeyiz” yorumunu yaptı.

Fransa Ermeni toplumunun, Sevr saldırısının Türkler tarafından düzenlendiğini düşündüğünü belirten Papazyan, bu saldırının iki hedefi olduğunu dile getirdi: “Birinci hedef, bilgi toplamaktır. İkincisi: korku ortamı yaratmak. Fiziksel zarar da verebileceklerini göstermek istiyorlar. Fransa’da hem milletvekililerin, hem parti üyelerinin, hem akademisyenlerin ve hem de gazetecilerin bizim yanımızda durduğundan eminim.”

Hatırlanacağı üzere, Fransa’da faaliyet gösteren Ermeni “Novelles d’Armenie” gazetesine 20 Ekim tarihinde saldırı düzenlenmişti. Saldırıcılar, giriş kapısını kırarak, içinde gizli bilgilerin bulunduğu üç bilgisayar çalmıştı. 23 Ekim’de ise Fransa’nın Sevr kentinde bulunan Samuel-Muradyan Ermeni okuluna bir saldırı düzenlendi.

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