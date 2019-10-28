Bakan Kurum’un “ayağa kaldıracağız” dediği mahallede tescilli tarihi konağı yıktılar

Orhan KURUL

Elazığ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 11 Ekim’de ziyaret edip yeniden ayağa kaldırma sözü verdiği Elazığ’ın tarihi Hüseynik Mahallesi’ndeki türkülere konu olan 250 yıllık Sandalcılar Konağı yıkıldı.

Bakan Kurum’un ziyaretinden yaklaşık bir hafta sonra yapılan yıkımın, konağın üç varisinden birinin diğer iki varisten habersiz şekilde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan binanın tescilini kaldırıp belediyeden izin almasıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Konağın varislerinden biri durumdan şikayetçi olurken Valilik yıkıma ilişkin soruşturma başlattı. Evrensel’e konuşan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Elazığ Temsilcisi Mustafa Balaban, kararın yanlış anlamalara neden olabileceğini belirterek tescilli yapıların korunması çağrısı yaptı.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Elazığ’da yayın yapan Günışığı Gazetesinden Vedat Yetik’e konuşan konağın varislerinden Emre Tuğrul, suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek “Konağı yıkanlardan şikayetçiyiz. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Güzelim yadigar yıkıldığı için çok üzgünüz, sandalcı dedemden çok özür diliyorum” diye konuştu.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tescilli konağın yıkılmasında ilişkin Evrensel’e konuşan ÇEKÜL Elazığ Temsilcisi Mustafa Balaban, her tescilli yapı için müracaat yapıldıktan sonra yıkım kararı alınırsa ellerinde tescilli yapı kalmayacağını söyledi. Konuyla ilgili Elazığ Valiliğine, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na ve Ankara Anıtlar Üst Kurulu’na dilekçe sunduğunu ifade eden Balaban, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın konağın bulunduğu alana gidip incelemelerde bulunduğunu ve soruşturma başlattığını da aktardı.

“KARAR YANLIŞ ANLAŞILMALARA NEDEN OLABİLİR”

Hüseynik Bölgesi’nde 18 tescilli yapı bulunduğunu ve Elazığ’daki sivil mimarinin özgün örneklerinin burada olduğunu ifade eden Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan dolayı bu mahallede bulunan tüm tescilli yapıların bütüncül olarak korunması çok önemli. Konak, üstünde yer alan tescili cami, çeşme, evler ile bir sokak dokusu oluşturmaktaydı. Bu yapının aynı kurul tarafından tescilinin kaldırılmış olduğunu ve yıkımı mahalleliden öğrendim. Bu karar tescilli yapılarımızın korunmasında bundan sonra yanlış anlamalara ve yorumlara neden olabilir. Bundan dolayı hızlıca Diyarbakır Kurulu kararının iptal edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne itiraz dilekçesinin gönderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ KIŞ, MANASTIR DA ÇÖKMÜŞTÜ

Hüseynik Mahallesi’ndeki tescilli yapılar için yöneticilerin bugüne kadar ciddi manada bakım ve onarım desteği vermediğini ve yapıların bir bir yitirildiğini aktaran Balaban, geçen kış Şahinkaya köyündeki tescilli tarihi manastırın da bakımsızlıktan dolayı çöktüğünü hatırlattı. Tarihi yapıların sadece tescillenmesinin yetersiz olduğunu ifade eden Balaban, bu yapıların geleceğe taşınmaları için korunmaları desteklenmeleri gerektiğini dile getirdi. Balaban, tescilli yapıların korunmasına ilişkin Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde 100’ün üzerindeki evin Bakanlık tarafından onarılmasını örnek gösterdi.

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