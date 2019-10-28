Azerbaycan’ın yeni Başbakan Yardımcısı, 31 yıl önce Karabağ’ın Ermenilere ait olduğunu kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22 Ekim tarihinde Şahin Mustafayev’i Azerbaycan Başbakan Yardımcılığına atadı. Daha önce Azerbaycan’ın Ekonomi Bakanı’nın görevini yerine getiren Şahin Mustafayev, 1965 yılında Ermenistan’ın Noyemberyan şehrinin yakınındaki Cucevan köyünde doğdu.

Cucevan ve Noyemberyan okullarında ilk ve orta eğitimini alan Şahen (Ermenistan’da ismi öyle telaffuz edilirdi), iki yıl boyunca Yerevan’ın Ekonomi Enstitüsü’nde okudu. Şuanda Kırım’da yaşayan Voskevan duğumlu Sergey Yeganyan, Şahin Mustafayev hakkında şunları anlatıyor:

“20 Şubat 1988 tarihinde saat 22’de Yerevan’ın Özgürlük Meydanın’da Şahin Mustafayev’in konuşma yaptığı sırada oradaydım. Konuşmasında Mustafayev, 2 Aralık 1920 tarihinde Neriman Nerimanov’un Ermeni halkına ilettiği sözlerini aynen tekrar etti: “Nahçıvan, Zangezur ve Karabağ, Ermenistan toprağıdır, aramızda artık tartışmalı topraklar yoktur” dedi. Nerimanov ayrıca Karabağ’ın bir Ermeni toprağı olduğunu ve Karabağ halkının mücadelesinin haklı olduğunu da dile getirdi”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/28/Azerbaycan-Mustafayev-Karabağ-Ermenistan/167943

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