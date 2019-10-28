Araştırma: Her dört Almandan biri antisemit

Araştırma: Her dört Almandan biri antisemit

Almanya´da yapılan yeni bir araştırmaya göre halkın dörtte birinden fazlası antisemit görüşlere sahip.

Dünya Yahudi Kongresi (WJC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Alman vatandaşlarının yüzde 27’si antisemit görüşlere sahip. Yüzde 41’i ise Yahudilerin, Holokost’u çok fazla gündeme getirdiği görüşünde.

Alman gazetesi Deutche Welle’nin haberine göre, 1300 kişi ile yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Almanların yüzde 65’i toplumda artan Yahudi düşmanlığının farkında ve bunun aşırı sağcı partilerin güçlenmesiyle ilişkilendiriyor.

Yüksekokul mezunu ve yıllık geliri en az 100 bin euro olan kişilerin yanıtları ise çarpıcı: Bu grubun yüzde 28’i Yahudilerin ekonomide çok fazla güç sahibi olduğu, yüzde 26’sı da “dünya siyasetinde çok fazla güç sahibi” olduğu görüşünü savunuyor.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald S. Lauder Alman basınına yaptığı açıklamada “Tüm Alman toplumunun bir pozisyon almasının ve antisemitizmle cepheden savaşmasının zamanı geldi” dedi.

Almanya’nın Halle kentinde 9 Ekim tarihinde düzenlenen terör saldırısında, aşırı sağcı bir kişi elinde silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki döner büfesinde de bir erkeği vurarak öldürmüştü.

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