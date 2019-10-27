Mardin’de Süryanilerin tarihi kalıntıları üzerine otopark

MARDİN – Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte Süryanilere ait Meryem Ana Kuyusu ve Kapuçin Kilisesi ile Hıristiyan ve Müslümanlara ait mezarların bulunduğu alanda daha önce durdurulan altyapı ve otopark çalışmasını yeniden başlattı. Süryani cemaati tepkili. Kentten Ahmet Kanbal ve Müjdat Can’ın Mezopotamya Ajansı’ndaki haberini aktarıyoruz.

Mardin’in Artuklu ilçesindeki tarihi yerleşim alanında bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda, kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından bir süre önce “yenileme projesi” adı altında altyapı çalışması başlatıldı.

Meydanın yenilenmesi ve altında otopark yapılması için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykeli kaldırılarak, bazı yapılar yıkıldı.

Çalışma, 23 Şubat tarihinde “ihale yapılacak olması” gerekçesiyle durduruldu.

Kentteki Süryanilere göre çalışmalar esnasında kendi tarihlerine ait kalıntılar bulundu ve çalışmalar da bundan kaynaklı durduruldu.

Süryaniler, 1950’li yıllarda meydan haline getirilmeden önce söz konusu çalışmanın yapıldığı bölgede, “Süt Kuyusu” olarak bilinen Meryem Ana Kuyusu, Kapuçin Kilisesi ile Hıristiyan ve Müslümanlara ait mezarlar bulunduğunu söylüyor.

Uzun bir süre ara verilen kazı çalışması, DİKA ve kayyum yönetimindeki belediye tarafından tekrar başlatıldı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal ve Müjdat Can’ın haberine göre bölgedeki kayalar ağır iş makineleri ile parçalandı.

Mardin Müze Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’ndan (KUDEB) herhangi bir yetkilinin çalışma bölgesinde olmaması ise dikkat çekiyor.

Konuya dair ajansa konuşan bir müze yetkilisi, bölgenin tarihi öneminin bilindiğini ancak yapılan çalışma sırasında bölgede çıkacak olası tarihi eser ve yapıların taşınmasının düşünüldüğünü belirtirken, bölgedeki çalışmanın amaçları arasında tarihi kalıntıları yerinde koruma amacının olmadığını aktarıyor.

Yetkili, çalışmanın tamamen valilik kontrolünde olduğunu belirtiyor.

Süryani Cemaati Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz

Süryani Cemaati Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz ise bölgenin koruma altına alınmasını talep ettiklerini belirterek, bölgede daha önce bulunan kilisenin fotoğraflarını paylaşıyor.

HDP Mardin Milletvekili Süryani Tuma Çelik de bölgenin Süryaniler ve kentte yaşayan diğer halklar açısından önemine dikkati çekiyor.

“Bir an önce gerekli koruma çalışmaları yapılmalı. Mardin’de tozu üflesen altından tarih çıkar. Süryanilerin kültürleriyle birlikte tarihleri de tehdit altında. Ayrıca tarihi kalıntılar artık sadece Süryanilerin mirası olmaktan çıktı. Bu insanlığın tarihi mirasıdır. Bu nedenle burada bir çalışma yapılıyorsa, titiz bir şekilde yapılması gerekiyor. Tarihi bir alanda kepçelerle çalışma yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu Meclis’te de dile getirip, Müze Müdürlüğü ve diğer yetkililerle görüşüp, gerekli önlemlerin alınmasını isteyeceğiz.”

https://gazetekarinca.com/2019/10/mardinde-suryanilerin-tarihi-kalintilari-uzerine-otopark/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...