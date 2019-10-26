Taner Akçam’a ABD’de ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verildi – video

Yavuz Baydar

Osmanlı’nın çöküş dönemi, Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Soykırımı alanlarında çığır açıcı araştırma ve kitaplarıyla tanınan tarihçi, Prof Taner Akçam’a, 25 Ekim Cuma akşamı düzenlenen görkemli bir törenle ”Yaşamboyu Başarı Ödülü” verildi.

ABD’de Ermeni diyasporasının en güçlü örgütlerinden ”Vartan Şövalyeleri” tarafından düzenlenen törene çok sayıda tarih uzmanı, akademisyen, iş insanları, din adamları ve dostları katıldı.

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan New York Ermenileri’nin önde gelen isimlerinden Hırant Gulian, Türkiye’nin soykırımı tanıması için çağrılarını yineledi, ve aralarında Ahmet Altan, Hasan Cemal, Selahattin Demirtaş, Fethiye Çetin, Ayhan Aktar ve Ayşe Kadıoğlu’nun da bulunduğu, ‘vicdan sahibi’ olarak nitelediği çok sayıda Türk ve Kürt aydınına yüzleşme konusundaki çabaları için teşekkür etti.

Matematik profesörü Vartan Abdo tarafında yönetilen törende ödül sunum konuşmasını San Diego Üniversitesi Rektörü Mary Papazian yaptı. Konuşmakların çoğunda Akçam’dan ”gizli tutulan bir tarihi suçu aydınlatan Sherlock Holmes” olarak bahsedildi.

Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar, Taner Akçam ile birlikte…

Jirayr Libaridian, Zeynep Tanbay, Peter Balakian, Hasan Cemal, Cengiz Aktar, Yavuz Baydar, Ron Gregor Suny, Prof Eric Weitz ve önde gelen bazı akademisyenlerin tebrik mesajlarını içeren bir anı kitapçığının da dağıtıldığı törenin en renkli isimlerinden biri, Istanbul Ermenisi Dikran Çerçiyan’dı. 99 yaşındaki Çerçiyan’ın babası Vahram Çerçiyan, Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını dizayn eden tarihi bir kişilik olarak tanınıyor.

Çerçiyan, babasının imzayı nasıl hazırladığını ve Atatürk tarafından nasıl kabul gördüğünü, yüz yıla yakın ömrü sonundaü Ermeni kıyımıyla yüzleşme konusunda neler beklediğini Ahval’e anlattı.

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