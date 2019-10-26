Nor Zartonk’tan patrik seçimini boykot kararı

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı sonrası başlayan patrik seçiminde İçişleri Bakanlığı’ndan gelen ve patrik seçimini düzenleyen talimatname cemaat içinde tartışmalara neden olmuştu.

Nor Zartonk ise bugün yayınladığı açıklama ile patrik seçimlerini boykot edeceklerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, talimatnameye eklenen ve yurtdışı adaylarının seçime katılmasını engelleyen ek maddenin cemaat içerisinde tepkiye yol açtığı belirtilerek, “Bu şartlarda seçimin adil olamayacağı bizzat Patrik Kaymakamı tarafından da dile getirilmiştir. Halkın farklı kesimlerinden gelen yoğun tepkilere rağmen Patrik Kaymakamı Maşalyan, Müteşebbis Heyet ve vakıf yöneticileri açık ve onurlu bir duruş sergileyememiş, görevlerini yerine getirememişlerdir” denildi.

Açıklamada talimatnameye itiraz etmeme kararına değinilerek şu ifadelere yer verildi:

Bu şartlar atlında yapılacak seçimin ve dolayısıyla seçilecek patriğin hiçbir meşruiyeti olmayacaktır.

Böylelikle yurtdışı adaylarının seçilme hakkı gasp edilmiş ve halk iradesinin sağlıklı bir biçimde tecelli etmesine el birliğiyle engel olunmuştur.

Patrik Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet devletin müdahalesine kayıtsız kalarak talimatnameye itiraz etmeme kararı almış ve kendi çıkarlarına hizmet eden bu adaletsizliğin payandası olmuşlardır.

“Haksızlığa ortak olmayı reddediyoruz”

İnanç özgürlüğünün “ihlal” edildiğinin ifade edildiği açıklamada son olarak şu sözlere yer verildi:

Biz bu haksızlığa ortak olmayı reddediyor ve seçimin durdurulması için her türlü hukuki mücadeleyi destekleyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Mevcut adayları, onurlu bir duruş sergilemeye ve Karekin Bekçiyan’ı örnek alarak adaylıktan çekilmeye davet ediyoruz.

Gerçekleştirilecek bir seçimde verilecek her oy bu adaletsizliği ve hak gaspını meşrulaştırmaya hizmet edeceğinden halkımızı sandığa gitmemeye ve seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!

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