Kim Kardashian: Kocam, kızımızın makyaj yapmasını yasakladı, evde büyük kavga çıktı

Kim Kardashian, eşi Kanye West’in, kızları North’un ergenliğe kadar makyaj yapmasını yasakladığını ve bunun “evde büyük bir kavga” başlattığını açıkladı.

KKW Beauty makyaj grubunun patronu, Ulta’da katıldığı bir etkinlikte West’in mantığını E News’a şöyle açıkladı:

North makyaj yapmaya çalışıyor ama babası ergenliğe kadar her türlü makyajı yasakladığı için yapamıyor. (…) Yasak, şu anda evde büyük bir tartışma ve büyük bir kavga konusu ama en iyisi bu.

39 yaşındaki Kardashian, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sanırım bir ebeveyn olarak giderek öğreniyor ve bir şeyleri çözüyorsun. Onun küçük yaşta makyaj yapmasını istemediğimizi fark ettik ama annesinin ruj ve dudak parlatıcısı sürdüğünü görüyor.

Kardashian, ünlü rapçinin 6 yaşındaki kızına makyajla ilgili koyduğu sıkı kurallara dair ilk defa konuşmuyor.

Reality show yıldızı, bir KKW Beauty etkinliği sırasında yaptığı açıklamada özel günlerde North’un ruj sürmesine izin verdiği için eşiyle “başının derde girdiğini” söylemişti.

“North makyajı seviyor ama babası yapmasına izin vermiyor… Bence bu durumdan bıktı, tüm kuralları değiştirdi” diyen Kardashian, sözlerine şöyle devam etmişti:

Biraz kırmızıya izin verirdim, bilirsiniz, Noel için. Yani kırmızı ruj sürmesine ya da öyle bir şey yapmasına izin verirdim. Siyah elbise giyiyorsa, siyah ruj sürmesine izin verirdim. (…) Kylie ona tüm bu dudak kitlerini verirdi, bu yüzden başım derde girdi. Sonuçta, artık makyaj yok.

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Kardashian martta ailenin ev sahipliği yaptığı bir kilise ayininde North’un siyah ruj sürmesine izin verdiği için sosyal medyada başkalarının annelerini sorgulayanlar tarafından tepkiyle karşılaşmıştı.

Uzun zamandır beklenen yeni albümü Jesus King’i bugün yayınlayan West ise en büyük çocukları North’un göbeği açık tişört giymesini yasaklamıştı. West bu kararı Hristiyan olduktan sonra aldığını söylüyor.

Beats 1’dan Zane Lowe’a konuşan rapçi, North’un göbeği açık tişörtler giymemesi gerektiğini düşündüğünü çünkü “artık farklı düşündüğünü ve hissettiğini” söylemişti:

Sırf iki yaşındayken slip elbise giydirdiğim için North’un göbeği açık tişörtler giymesi gerektiğini sanmıyorum. Şimdi farklı düşünüyor ve farklı hissediyorum; artık Hristiyan’ım, 3 milyar dolarlık bir organizasyonun kurucusuyum ve 5 yıllık evliyim.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/life-style

Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken

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