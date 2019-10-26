DUYURU

Sevgili Cemaatimize duyurulur:

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Katolikos Karekin II. Hazretleri’nin daveti üzerine 27 Ekim 2019, Pazar gece Yüksek Dini Şura toplantılarına katılmak üzere Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’e hareket edecektir.

Kaymakam Hazretleri, yokluğunda Patrikliğin idari işlerini, Kiliselerin idari ve ruhani işlerini yürütmek, gerekli durumlarda ise Makam’ı içte ve dışta temsil etmek üzere Patriklik Genel Sekreteri ve Kilise ve Ayinlerden sorumlu Başrahip Tatul Anuşyan’ı yetkilendirmiştir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/duyuru-9/

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