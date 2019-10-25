Suriye El Ceziresi Hayır Bereket ve Sevginin Sembolü Kalacaktır – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HASEKE – Cumhuriyet Genel Müftüsü Dr. Ahmad Bedreddin Hassun Haseke iline bugün düzenlediği gezisinde, islam ve hıristiyan din faaliyetleriyle bir araya gelişinde, geçen yıllar boyunca yüz ülkenin Suriye’ye ihraç ettiği terör, Suriye halkının birliğinden ve ordusu etrafında kenetlenmesinden bir şey kaybettirmediğini belirtti.

Haseke ili Muaz Bin Cebel Camiinde Cuma Hutbesinde Müftü Hassun, Suriye’nin eskiden olduğu gibi şimdi de ışığın doğuşu olduğunu, bizlere terör ve ölüm ihraç eden ülkelere ilim ihraç ettiğini söyledi.

Hassun: “Allah’u Teala bizleri Arap, Kürt, Süryani, Aşuri ve Ermeni kardeşlerimizle vatanlarının topraklarını savunmak için kardeş kıldığını, çünkü bizim hepimizin tek ümmet olduğumuzu söyledi.

Müftü Hassun ayrıca, Haseke Süryani Ortodoks Mar Georges Katedralini de ziyaret ederek Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldi ve Allah’u Tealaya, Suriye’yi düşmanlarına karşı galip gelmesi, Suriye ve el Cezire’sinde güven ve huzurun sağlanması ve bütün evlatlarını bir arada toplayan sevgi, bağlılık ve kardeşliği pekiştirmesi için dua etti.

Müftü Hassun yaptığı konuşmasında: “Suriye el Cezire’ye ahalisine, siz onurlu insanlarsınız, başlarımızı yere koymadınız, toprağınıza sımsıkı sarıldınız, ulusal tutumlarınıza bağlı kaldınız, hiçbir düşmanın sizi kullanmasında izi vermediniz. Suriye hakkında yanlış yapan evlatlarından herkese vatanın bütün evlatlarını sığan sıcak kucak olduğunu öğrettiniz” dedi.

Hassun:”Amerikalının kucaklayacağını ve koruyacağını zannedenlere de, sizlere ihanet etti ve ölüme terketti. Kendisi bu ülkenin kaynakları ve bereketiyle petrolünden başka bir şey istemiyor” diyerek, büyüdükleri vatanın kucağına dönmeye çağırdı.

Müftü Hassun, Suriye’nin el Cezire bölgesinin her zaman hayır, bereket, kardeşlik ve sevginin sembolü olarak klamaya devam edeceğini, Suriye Arap Ordusu kahramanlarının yazacağı yeni bir baharı beklediğini, bu bahar kanalıyla Suriye’nin her karış toprağına güven ve huzuru geri getireceklerini vurguladı.

Kendi yönünden El Cezire ve Fırat Süryani Ortodoks Piskoposu Mar Marius Emsih, duaların kilise ve camide barış ve sevgiyle evlatlarından vaz geçmeyen ana Suriye’ye kalplerin dönüşü için aynı zamanda edildiğini belirterek, Ordumuzun kararlılığı, halkımızın direnişi ve yönetimimizin hikmetiyle saldırgan tüm güçlere karşı zafer elde edeceğimizi vurguladı.

Çeviri: S.Şahut

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