İstanbul ve Kayseri’deki konferansları iptal edilen Hrant Dink Vakfı, mantı festivali düzenliyor

Hrant Dink Vaktı, yarın (26 Ekim Cumartesi) 11:00-18:00 saatleri arası İstanbul Şişli’de Kayseri Mantı Festivali düzenleyecek.

Festivalde çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı atölyeler düzenlenecek.

“Mantı yapıp pişireceğiz”

Vakıftan yapılan çağrıda, “Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen atölyelerde birlikte mantı yapıp, pişireceğiz. 36 çeşit Kayseri mantısından Çerkes mantısına tüm mantı çeşitleri hakkında sohbet ederek çeşitliliği kutlayacağız. Müzik eşliğinde soframızı kurup hep beraber yiyeceği” dendi.

Hrant Dink Vakfı’nın Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda 18-19 Ekim tarihinde düzenlemek istediği Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Kaynak Merkezi’nin finanse ettiği “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi” başlıklı uluslararası konferansı İstanbul’da yasaklanmıştı.

Konferans yine aynı tarihte Kayseri’de de yapılmak istenmiş, ancak Kayseri Valiliği tarafından “uygun görülmediği” gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Independent Türkçe

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