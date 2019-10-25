“Her dört Alman’dan biri Yahudi düşmanı”

Dünya Yahudi Kongresi tarafından yapılan araştırma, Alman nüfusunun dörtte birinin “Yahudi düşmanı” (antisemitik) görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonucunda göre ayrıca Almanların yüzde 41’i ise Yahudilerin “Holokost hakkında çok fazla konuştuğunu” düşünüyor.

100’den fazla ülkede ofisi bulunan Dünya Yahudi Kongresi’nin Almanya’nın Halle kentindeki sinagog saldırısından sonra yaptığı araştırma, Almanların Yahudilere bakış açısına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

“Yahudiler çok fazla güce sahip”

Kongre’nin bin 300 Alman’ın katılımıyla yaptığı araştırmada, ankete katılanların yüzde 20’den fazlası Yahudi halkın ekonomi, uluslararası finans piyasaları ve medya üzerinde “çok fazla güce” sahip olduğunu düşünüyor. Yüzde 22’sine göre ise “insanlar, Yahudilerin davranışları yüzünden onlardan nefret ediyor”.

“Yahudi düşmanlığı iyi bir eğitim almış ve geliri yüksek kesim arasında büyüyor”

Alman günlük gazetesi Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, yapılan araştırma hali hazırda Almanya’da yükselen antisemitik düşüncelerin hangi kesimler arasında kabul gördüğüne ışık tutar nitelikte. Öyle ki, araştırmanın sonuçlarından biri de Yahudi düşmanlığının iyi eğitimli ve geliri yüksek kişiler arasında büyüdüğü.

“Tüm Alman toplumunun bir pozisyon almasının ve antisemitizmle aynı cepheden savaşmasının zamanı geldi” diyen Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald S. Lauder de gazeteye yaptığı açıklamada, Almanya’nın bu nefreti engelleme yükümlülüğü olduğunu belirtiyor.

“Yahudi Soykırımı’na benzer bir olayın tekrarlanması mümkün”

Ankette katılan dört kişinden biri “Soykırım gibi bir şeyin bugün Almanya’da tekrarlanabileceği” görüşünü paylaşırken, ayrıca yüzde 41’i “Almanya’daki Yahudilerin, Almanya’dan çok İsrail’e bağlı olduğunu” düşünüyor.

Almanya’nın doğusunda bulunan Halle kentinde Ekim ayı başında bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirmiş; onlarca kişi yaralanmıştı. Alman İçişleri Bakanlığı ise olayın anti-semitik bir saldırı olduğunu belirtmişti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...