Ermeni Türkolog Ruben Safrastyan Rusya ve Türkiye arasındaki müzakerelere değindi

Suriye meselesiyle ilgili Soçi’de yapılan müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar Ermeni türkolog Ruben Safrastyan’a göre çok çetin bir uzlaşma sonucunda mümkün oldu.

Safrastyan tarafların karşılıklı taviz sonucunda varılan anlaşmadan herkesin memnun kaldığını ifade etti. Türkiye başta ilan ettiği 450 km uzunluğunda ve 32 km derinliğinde güvenlik bölge planını gerçekleştiremezse de 120 km uzunluğu ve 10 km derinliği olan bir bölge elde etti ve kendi kontrolünü o bölge üzerinde sağladı.

Suriye sınırının bazı bölgelerinde Rus-Türk ortak devriyeler başlayacak. Sınırda ayrıca Suriye ordusunun da devriye güzergahları olacak.

Türkologa göre Suriye bunu kabul etti, çünkü yıllardır Suriye askerinin ayak basmadığı yerlere ulaşma şansını yakaladı. Rusya için de çok elverişli bir çözüm oldu. Ekonomik açısından zayıf olan Rusya böylece büyük sayıda asker tutamaz o bölgede, ama bu şekilde onun bazı birlikleri Türkiye ve Suriye sınırında yerleştirilecek.

Varılan anlaşmalar sonucunda Kürtlere ise sınırın yakın bölgelerinden uzaklaşmak ve ülkenin derinlerine yerleşmek için vakit tanınıyor. Yine de Kürtlerin kontrolünde petrol kuyuların da bulunduğu büyük araziler kalacak. Ruben Safrastyan bu anlaşmalardan en çok Kürtlerin kaybettiğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/25/Ermeni-Türkolog-Rusya-Türkiye/167904

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