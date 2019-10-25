Ermeni Soykıımı’nı tanıyan tasarı gelecek hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulacak

ABD Kongresi’ndeki Ermeni Dostluk Grubu’nun eşbaşkanı Frank Pallone, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nde gelecek hafta oylamaya sunulacağını “Twitter” üzerinden duyurdu.

Pallone, “ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımak için gelecek hafta oylama yapacak. ABD, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı çıkmalı, özellikle ki Türkiye, Kuzey Suriye’de yeni bir etnik temizlik kampanyasıyla tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

1915-1923 yıllarında yaşanan Ermeni Soykırımı sırasında 1.5 milyon Ermeni’nin ve diğer etnik gruplarının mensuplarının şehit edildiğinin, ABD’li diolomatlar tarafından da belgelendirildiğini kaydeden Ermeni Dostluk Grubu üyeleri, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısının gelecek hafta oylamaya sunulacağını duyurmaktan mutlu olduklarını belirtti.

ABD basını, Temsilciler Meclisi’nde yapılacak oylamada karar tasarısının demokratlar tarafından onaylanacağını tahmin ediyor.

Ermeni Soykırımı karar tasarısına destek verenlerin sayısının artığını kaydeden Amerika Ermeni Asamblesi’nin (AAA) İcra Direktörü Bryan Arduni, “Amerika Ermeni Asamblesi, ABD Kongresi’ndeki Ermeni Dostluk Grubunun çabalarına büyük önem veriyor ve H.Res.296 karar tasarısını Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirme girişimini memnuniyetle karşılıyor. İki partı tarafından hazırlanan bu karar tasarısı, Ermeni Soykırımı gerçeğini doğruluyor” yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere daha önce Kongre üyeleri Adam Schiff ile Gus Bilirakis, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını öngören yeni bir karar tasarısının gündeme getirilmesini önermişti. Ermeni Soykırımı’nın inkarına karşı mücadele verilmesini ve ABD hükümeti tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ve anılmasını hedefleyen bu yeni tasarı, gelecekte benzeri suçların önlenmesi açısından Ermeni Soykırımı konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

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