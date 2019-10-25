Bu kadarı da fazla artık

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Yazar Aslı Erdoğan Belçikalı Le Soir gazetesine bir mülakat verdi. Erdoğan mülakatta, Türklerin ilkokuldan itibaren Kürtlerden nefte etmeye koşullandırıldıklarını savundu…

Yazar Aslı Erdoğan Belçikalı Le Soir gazetesine bir mülakat verdi. Erdoğan mülakatta, Türklerin ilkokuldan itibaren Kürtlerden nefte etmeye koşullandırıldıklarını savundu.

ANF’nin aktardığı habere göre Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin “terörist” olduğunu belirtti. Erdoğan, mülakatta “Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor” ifadelerini kullandı.

Geçen yıllarda da benzer bir açıklamayı Orhan Pamuk yapmıştı. Pamuk, Türkiye’de bazı “gerçeklerin” dile getirilmediğini belirtirken, “Kimse söylemiyor, o yüzden ben söylüyorum. Türkiye’de 30 bin Kürt öldürülmüştür. Bir milyon da Ermeni” ifadelerini kullanmıştı.

Türkler’e herkesin düşman olduğunu sanan milliyetçilere karşı eleştirel olduğunu belirten Pamuk, “Onlar da benden nefret ediyor” demişti.

Öyle ki iki yazarın eleştirilerine karşılık Türkiye’nin 4’te 1’ini oluşturan Kürtlerin, nüfusun geri kalanıyla milyonlarca akrabalık ilişkisi kurduğu biliniyor. Buna rağmen Aslı Erdoğan’ın Türklerin ilkokuldan itibaren Kürtlerden nefte etmeye koşullandırıldıklarını dair sözleri ise tepki çekti.

https://odatv.com/bu-kadari-da-fazla-artik-25101950.html

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