Almanya’da kilise okulunda mescit

Almanya’nın Offenbach şehrinde, Katolik Kilisesi’ne bağlı Kız Lisesi’nde, Müslüman öğrenciler için mescit açıldı.

OFFENBACH – Almanya’nın Offenbach şehrinde Katolik Kilisesi’ne bağlı kız lisesinde mescit açıldı. Marienschule adlı okula, Katolik Kilisesi’nde yapılan uzun tartışmalar sonucu 5 yıl önce Müslüman öğrenciler de alınmaya başlanmıştı.

Mainz Piskoposlik Bölgesi Ruhani lideri Kardinal Lehmann´ın aldığı karar ile bu adımı atan okul, yine uzun bir tartışma ve hazırlık döneminden sonra bu okulda okuyan Müslüman öğrenciler için törenle mescit açılışı gerçekleştirdi.

Katolik ve Protestak Kiliseleri üst düzey temsilcilerinin yanında Offenbach ve Fechenheim cami dernek başkanları ile Yahudi Cemaati temsilcilerinin hazır bulunduğu törende yapılan konuşmalarda, bu kararın kolay alınmadığı ve bu modelin Katolik dünyasında tartışılmaya devam edeceği kaydedildi.

Açılışın ardından mescitte, DİTİB Offenbach Camii Din Görevlisi tarafından akşam namazı kıldırıldı.

Okulun 5. ve 9. sınıflarında 52 kız öğrenci öğrenim görüyor. Müslüman öğrencilere okulda inanca dayalı İslam din dersi okutuluyor.

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt, Offenbach gibi göçmen kökenli nüfusun yoğun olduğu bir bölgede, Katolik Kilisesi’nin bu cesur kararı almasının tarihe geçecek bir olay olduğunu dile getirdi. Bu süreçte danışmanlık yapma fırsatı bulduğu için memnuniyet duyduğunu belirten Dr. Kurt, “Bu projenin dinler arası barışa katkıda bulunmasını diliyorum” diye konuştu.

https://www.arti49.com/almanyada-kilise-okulunda-mescit-1935234h.htm

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