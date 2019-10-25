Adaletsiz seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!

Patrik seçimini düzenleyen talimatnameye eklenen ve yurtdışı adaylarının seçime katılmasını engelleyen ek madde, halkın geniş kesimlerinin tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu şartlarda seçimin adil olamayacağı bizzat Patrik Kaymakamı tarafından da dile getirilmiştir. Halkın farklı kesimlerinden gelen yoğun tepkilere rağmen Patrik Kaymakamı Maşalyan, Müteşebbis Heyet ve vakıf yöneticileri açık ve onurlu bir duruş sergileyememiş, görevlerini yerine getirememişlerdir. Patrik Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet devletin müdahalesine kayıtsız kalarak talimatnameye itiraz etmeme kararı almış ve kendi çıkarlarına hizmet eden bu adaletsizliğin payandası olmuşlardır. Böylelikle yurtdışı adaylarının seçilme hakkı gasp edilmiş ve halk iradesinin sağlıklı bir biçimde tecelli etmesine el birliğiyle engel olunmuştur. Bu şartlar atlında yapılacak seçimin ve dolayısıyla seçilecek patriğin hiçbir meşruiyeti olmayacaktır.

İnanç özgürlüğü açık bir biçimde ihlal edilmiştir. Biz bu haksızlığa ortak olmayı reddediyor ve seçimin durdurulması için her türlü hukuki mücadeleyi destekleyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Mevcut adayları, onurlu bir duruş sergilemeye ve Karekin Bekçiyan’ı örnek alarak adaylıktan çekilmeye davet ediyoruz. Gerçekleştirilecek bir seçimde verilecek her oy bu adaletsizliği ve hak gasbını meşrulaştırmaya hizmet edeceğinden halkımızı sandığa gitmemeye ve seçimi boykot etmeye çağırıyoruz!

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք

http://www.norzartonk.org/adaletsiz-secimi-boykot-etmeye-cagiriyoruz/?fbclid=IwAR3vSQtrW6_WnKASnXCFipqPBqwvbBDZbBCZCMYaCpNDx0BXZeyP41n_GY8

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