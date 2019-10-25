Adalet Bakanı Gül: Terörist Mazlum Kobani ABD’ye girdiğinde iade edilmeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili olarak, “Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD’ye bir kez daha iletildi. Bu kişiyle ilgili ABD’ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye’ye iadesi gerekmektedir” dedi.

Akçakale’de açıklamalarda bulunan Gül, “Mazlum Kobani’nin ABD’ye girdiği anda Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Gül’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu operasyonla birlikte Türkiye algı operasyonlarına karşı yürütmüştür. Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ’la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG’li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor.”

“(Mazlum Kobani’nin iade süreci) Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD’ye bir kez daha iletildi. Bu kişiyle ilgili ABD’ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye’ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmenin tarafı olduğu için ABD’nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir.”

“ABD’ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak.”

‘MAVİ TİK’ CEVABI

Gül, Twitter’da Koban’nin hesabının mavi tik ile tanınması ve Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup ile ilgili sorulara ise “Bu tür ifadelere verilen cevap Barış Pınarı’dır, barış operasyonudur” şeklinde yanıt verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir terör elebaşı ile birlikte aynı yerlerde zikretmek asla kabul edilecek bir davranış ve ifade değildir. Bu konuda onurlu bir devlet olarak, kararlı duruşunu elbette sağlayacaktır. Bu mektuplarla, bu şekilde ifadelere verilen cevap Barış Pınarı’dır, barış operasyonudur. Gereken cevaplar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir” dedi.

‘ALGI OPERASYONLARINA DA KARIŞILIK VERİLDİ’

Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise Türkiye’nin güvenlik koridoru oluşturmak için başlattığı harekat ile birlikte, Türkiye üzerinde yapılan algı operasyonlarıyla da mücadele edildiğini belirterek, “Bu operasyonla birlikte Türkiye algı operasyonlarına karşı da başarılı bir operasyon yürütmüştür. Daha harekatın ilk gününde Hareket Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızla birlikte bulunurken, bir Hristiyan köyüne saldırı düzenleyen PKK/YPG, bu saldırıları açık bir şekilde kamera kayıtlarına bile yansımışken, ‘bu saldırıyı Türkiye yaptı’ diye bir algı operasyonlarına şahit olduk. Ama zaman geçtikçe Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetini herkes gördü ve terör örgütünün gerçek yüzünü herkese gösterdi” şeklinde konuştu.

‘YAKALANAN 49 YPG’LİDEN 32’Sİ TUTUKLANDI’

Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatı ile 49 YPG’li teröristin yakalandığını ve 32’sinin tutuklandığını da belirterek, “Türkiye, DEAŞ mücadelesini istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede yine 49 YPG’li yakalanmış ve Türk yargısının önüne çıkartılmıştır. Bunların 32’si tutuklanmıştır diğerlerinin işlemleri devam etmektedir” dedi.

Gül, YPG terör örgütünün yanı sıra DEAŞ ile de kararlı bir mücadele yürütüldüğünü anlatarak, “Türk vatandaşı, DEAŞ’a mensup olanlarla ilgili de yargı süreci devam etmektedir. Daha öncesinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yürütüldüğü bölgelerde de 168 DEAŞ’lı cezaevlerinde tutuklu durumdadırlar. Türkiye’de bin 163 DEAŞ’lı cezaevlerinde tutuklu ve mahkumdur. DEAŞ’la mücadelede en kararlı ülke Türkiyedir. Dolayısıyla terörle mücadelede, kimse Türkiye’nin terörle mücadelesini sorgulayamaz. Operasyon da yine başarıyla sonuçlanacak ve ülkemiz yine güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.

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