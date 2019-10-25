97 yaşındaki Ermeni kadın “Moskova, Seni Seviyorum” yarışmasında birinci oldu

Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın emektarı 97 yaşındaki Ermeni kadın, “Moskova, Seni Seviyorum” adlı video yarışmasında birincilik kazandı. Yarışma, “Moskova Evi” kültür ve iş merkezi tarafından Rusya başkentinin 872. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenmişti.

24 Ekim tarihinde yapılan ödül töreninde Rozalya Abgaryan, “Benim neslim, farklı ülkelerden, farklı uluslardan gelen insanlarla aynı evde büyüdü, ve bu evin adı Sovyetler Birliğiydi. Ben, savaş sırasında uğruna mücadele verdiğimiz büyük vatanımızın merkezi saydığım Moskova’yı gerçeten seviyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmada ikinci sırada Viktorya Pisarenko, üçüncüde ise Hasmik Grigoryan yer aldı. “Moskova, Seni Seviyorum” video yarışması, Ağustos ayında başlatılmıştı. Katılımcılar, en fazla bir dakika süren videolar hazırladı, ödül kazanan videolar, “Moskova Evi” kültür ve iş merkezinin Facebook sayfasında yayınlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/25/Moskova-Rozalya-Abgaryan/167808

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