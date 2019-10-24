Sevr şehrinde Ermeni okuluna saldırı düzenlendi

Fransa’nın Sevr şehrinde faaliyet gösteren Samuel-Muradyan Ermeni okuluna karşı 23 Ekim tarihinde saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili Fransa’da Ermenistan Büyükelçisi Hasmik Tolmacıyan Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında bilgiler aktardı.

Büyükelçi Tolmacıyan yaptığı paylaşımda “Ciddi bir şekilde Sevr’deki Muradyan Ermeni okuluna karşı yapılan ve tekrarlanan bu vandallıklardan dolayı endişeliyiz. Bunlar cezasız kalmamalı” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 20 Ekim tarihinde Fransa’da faaliyet gösteren Ermeni Nouvelles d’Arménie gazetesinin ofisine de saldırı düzenlenmişti. Ermeni gazetesine karşı yapılan bu saldırıyı Nouvelles d’Arménie’nin Baş editörü Ara Toranyan’ın Paris’te düzenlenen Türkiye karşıtı ve Suriye Kürtlerine destek veren eylem ve kampanyalara katılmasına bağlıyorlardı. Fransa’da Ermenistan diplomatik temsilciliği aynı zamanda ifade özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırıyı kınamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/24/Sevr-Fransa-Ermeni-okulu/167687

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...