Rusya’dan gerekçe göstermeksizin kapatılan mühimmat ihalesi için Ermenistan’a nota

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Rus silah şirketi ORSIS’ın katıldığı milyonlarca dolarlık askeri mühimmat sevkiyatına yönelik ihaleyi, hiçbir makul gerekçe gösterilmeksizin iptal etmesi nedeniyle, Rusya Dışişleri Bakanlığı mevcut durumla ilgili gerekenin yapılması için Ermenistan’a nota gönderdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, mayıs ayında tarihte ilk kez milyonlarca dolarlık askeri mühimmat sevkiyatı için ihale düzenledi. Ermenistan’a yıllarca silah, cephane ve optik sevkiyatı yapan Promtechnology grubunun bir iştiraki olan Rus ORSIS şirketi ise, ihale için gerekli talepleri karşılayabilen tek kuruluştu.

ORSIS’ın ihaleye katılmasından kısa süre sonra, söz konusu ihale hiçbir makul gerekçe sunulmadan kapatıldı. Ağustos ayında ise ORSIS temyiz komisyonuna başvurdu ve nihayetinde dava açıldı.

Moskova ise, ORSIS’ın dahil olduğu silah sevkiyatı ihalesinin hiçbir makul gerekçe gösterilmeksizin iptal edilmesine tepki göstermek için Erivan’a nota gönderdi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, ihalenin iptaline yönelik protesto notasının Dışişleri Bakanlığı’na ulaştığını ve yakın zamanda diplomatik yollarla Ermenistan’ın ilgili makamlarına iletileceğini ifade etti.

Sputnik’in eline bir kopyası ulaşan belge, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Oleg Ryazantsev tarafından 22 Ekim tarihinde imzalandı ve Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan’a hitaben yazıldı.

Belgede, ORSIS’in başvurduğu ihalenin hiçbir sağlam gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği ve şirketin ülkede ‘bir neden olmaksızın ilkesiz tedarikçiler listesine dahil edildiği’ kaydedildi.

Notada Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, ihaleye katılmak için yasalara tamamen aykırı biçimde bankaya tazminat ödenmesine dair talepte bulunduğu da kaydediliyor. Oysa yasalara göre bu tür bir tazminat, ancak şirketlerin ihaleyi kazanıp da geri çekilmeye karar vermesi durumunda söz konusu olabiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın notasında, “Mevcut durumu değerlendirmenizi ve bu durumu çözmek için yapılması gerekenlerle ilgili talimatları vermenizi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...