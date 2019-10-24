Rusya caddelerindeki Ermeni plakalı otomobil furyasının sırrı

Rusya yollarinda son dönemde Ermeni plakalı otomobillerin sayısı giderek artıyor. Herkes soruyor: “Hayrola, Ermeniler arabalarıyla memleketlerini terk edip Rusya’da mı yaşamaya başladı?” Oysa ‘makul’ bir neden var: Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmasını ardından, birçok Rus vatandaşı bu ülkeden daha uygun fiyata satın aldıkları otomobilleri Rusya’da kullanmaya başladı.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin plakalarını taşıyan araçlar bu ülkelerde herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın bulunabiliyor.

Novıye İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre, özellikle Rusya’nın güney bölgelerinde vatandaşlar, vergi yükü olmaya ve fiyatları daha ucuza gelen Ermenistan plakalı uygun fiyatlı otomobillere rağbet gösteriyor. Çünkü bu ülkede satın alınan otomobiller Rusya’ya gümrük vergisi ödemeksizin getirilebiliyor.

Ermenistan vatandaşlarının, Japonya, ABD, Avrupa, Kore gibi ülkelerden satın aldıkları otomobilleri Gürcistan’a götürdükleri, burada bazılarının direksiyonlarını sağ taraftan sol tarafa monte ettikten sonra ülkelerine götürdükleri belirtiliyor. Hatta bu direksiyon değişimi için Gürcisran’da “sanayi kurulduğu” söyleniyor.

Avrupa ve ABD’den Ermenistan’a götürülen ikinci el otomobiller, bu ülkede Rusya’ya kıyasla yüzde 50-70 daha ucuza satın alınabiliyor.

http://www.turkrus.com/918851-rusya-caddelerindeki-ermeni-plakali-otomobil-furyasinin-sirri-xh.aspx

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