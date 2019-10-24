Nikol Paşinyan: Suriye’deki insani misyonumuzu devam ediyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Suriye meselesiyle ilgili Soçi’de varılan anlaşmalara değinerek kendi Facebook sayfasında açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki gelişmelerini yakından takip ettiklerini ifade ederek Paşinyan Ermenistan’ın insani misyonunun devam ettiğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı yaptığı paylaşımda “Suriye meselesiyle ilgili Soçi’de varılan anlaşmalar Suriye Ermenilerinin güvenlik meselesine de değiniyor ve buna sevindim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biz bu konuyu ele almıştık. Bu Ermeni-Rus ilişkilerinin startejik düzeyini bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Paşinyan Suriye’deki sivil halka destek vermeye devam ettiklerini de vurguladı.

8 Şubat tarihinde doktor, mayın temizleme uzmanı ve onların güvenliğini sağlayacak personelden oluşan Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 83 kişilik insani misyonu, Suriye’nin Halep kentine gönderildi. “Ermeni uzmanlar, Halep’in savaş operasyonları yapılmayan bölgelerinde, mayın temizleme, sivilleri mayın konusunda bilgilendirme ve sağlık hizmeti sağlama misyonunu gerçekleştiriyor.

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