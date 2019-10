Kilise Polemiği Üzerine Zorunlu Bir Açıklama,

Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar Garbis son yolculuğunda önce kiliseye getirildi ve orada kısmi bir ayin yapıldı. Bu gerekliydi ve yanlış değildi. Garbis’ in içinden çıktığı toplumun etnik ve dini farklılıklarını yok sayamazdık, görmezden gelemezdik. O bir Marksist – Leninist olmakla birlikte ezilen tüm halkların duyarlılıklarını da dikkate alan biriydi. Onun bakış açısına göre ateist olmak kiliseyi, kilise cemaatini yok saymak anlamına gelmezdı. Alevi kökenli veya müslüman kökenli bir komünist öldüğünde cem evinde veya camide merasim yapilmasi doğal karşılanıyorsa, hristiyan kökenli biri için de doğal karşılanmalı. Bunun eleştiri konusu edilmesi hele de egemen ulus mensubu devrimcileri, aydınları kısacası Ermeni ve Hristiyan olmayan aydınlar, devrimciler tarafından böyle eleştiriler yapılmış olması çok daha garip. Hem garip hem üzücü.

Garbis ölümünü, gömülme biçimini, gömülecek mekanı vb ilişkin detayları konuşmayı tartışmayı gereksiz gören biriydi. O sadece yapacağı ve yapması gereken ertelenemez işlere kendini odaklamıştı. Ki, olması gereken de buydu.

Garbis’ in kılıseye götürülmesi kimsesizlikten, çaresizlikten değildi. Bu dramatize edilecek bir durum değil, Ben uygun gördüm ve onun eşi olarak onu en iyi tanıyan biri olarak kendim önermiştim. Kültürüyle, inanciyla, entellektüel birikimiyle kutsal mekanlarıyla birlikte Anadolu topraklarındaki son izleri dahi yok edilmiş ve hala yok edilmeye devam eden bir halkın acısını, çığlığını yüreğimde hisettiğim için Ermeni toplumunun kutsal mekanını tercih ettim. İyi ki de böyle yapmışım,böyle davrandığım için mutluyum.

Günlerdir, gerek sosyal medyada, gerekse cenaze merasimi sırasında, sonrasında ve öncesinde azımsanmayacak düzeyde kiliseye gidilmemesi gerektiği bolca işlendi ve işleniyor.

Gezi direnişi sırasında Anti- Kapitalist Müslüman kitlenin namaz kılması için devrimciler siper olmuştu. Namaz kılanlara siper olanların çoğunluğu da ateist olmalarına rağmen doğru, yerinde ve alkışlanası bir duruş sergilemişlerdi. Aynı duruşu bu olayda da gösterebilmeliydik. Ne yazık ki; bu abartılı tepkilere bir kez daha şaşırmadım. Umarım bundan sonra şaşırırım.

Hiç kimseyi kırmak incitmek gibi bir niyetim yok. Kilise konusunu eleştiri yapan arkadaşların iyi niyet ve temiz duygularından da kuşkum yok. Ancak son sözümü de dost acı söyler yaklaşimiyla söylemek zorunda hissediyorum.

Garbis’ in yazdıkları, yayınladığı kitaplar üzerine değenlendirme yapmak, fikir alışverişi yapmak daha öğretici olmaz mı? Garbis’ in bedeni üzerinde tartışmak, bedensel polemikler yürütmek yerine zihinsel polemikler yürütülmesi bizi daha ileriye taşır.

Garbis Altınoğlu için eşi Yıldız Aydın

