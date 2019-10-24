Êzidî Evi: Bir kez daha katliamlarla karşı karşıya kalıyoruz – ANHA

Cizre Bölgesi Êzidî Evi, işgalci Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Hesekê’nin Berzan köyünde yapılan açıklamanın metni, Êzidî Evi Eşbaşkanı Leyla İbrahim tarafından okundu. Açıklamada Êzidî Evi üyeleri ve saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Serêkaniyê ve Zirganlı Êzidîler de hazır bulundu.

Êzidî Kürtler olarak Özerk Yönetim çatısı altında, Suriye tarihinde ilk kez haklarını kazandıklarını, Êzidî çocukları için anaokulları açıldığını söyleyen Leyla İbrahim, okullarda Êzidîlerle diğer bileşenler arasında ayrım gözetilmediğini vurguladı.

Bir kez daha Türk devleti ve ona bağlı cihatçı çeteler tarafından saldırılara maruz kaldıklarını kaydeden Leyla İbrahim, “Amaçları Suriye krizinin başından bu yana binlerce şehidin DAİŞ ve El Nusra’ya karşı elde ettiği kazanımları yok etmektir. Türk devleti ve çeteleri bölgedeki Kürt, Arap, Ermeni, Keldani ve Asuri halklar arasındaki kardeşliği yok etmektir. Türk devleti, Kuzey ve Doğu Suriye’de Özerk Yönetim çatısı altındaki sevgi ve barış ortamını yok etmek ve katliam gerçekleştirmek istiyor” diye konuştu.

Uluslararası insan hakları örgütlerini Türk devletinin saldırılarına karşı çıkmaya çağıran Leyla İbrahim, “MSD ve QSD ile birlikteyiz. Türk devletinin ihlallerine sınır getirilsin. Kan dökülmesine son verilesin ve binlerce şehidimizin kanlarıyla elde ettikleri kazanımlar korunsun” dedi.

Açıklamanın sonunda birlik çağrısı yapıldı ve Türk devletinin işgal saldırılarını kınayan sloganlar atıldı.

ANHA

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