Dünyayı değiştiren Ermenilerden biri: İlk bankamatikin mucidi Luther George Simciyan

23 Ekim, ilk bankamatik dahil 30 alanda kullanılan 200’den fazla yeni cihazı dünyaya kazandıran Ermeni deha Luther George Simciyan’ın 22. ölüm yıldönümü.

1905 yılında Batı Ermenistan’ın Ayntap (günümüz Gaziantep) şehrinde dünyaya gelen Karapet Simciyan, Ermeni Soykırımı yıllarında ailesinden koparak önce Beyrut’a, sonra Marsilya’ya kaçmak zorunda kalır. 1920 yılında Fransa’dan ABD’ye taşınan Simciyan, Konnektikut’ta yaşayan akrabalarının yanına yerleşir. Ermeni genç, doğuşta verilen Karapet ismini, yabancıların daha kolay telaffüz edebileceği Luther George adıyla değiştirir.

Gençlik yıllarından beri fotoğrafçılığa büyük ilgi gösteren Simciyan, 23 yaşındayken Yale Üniversitesi’nin tıp bölümünün laboratuvar direktörlüğünü üstlenir. Bu yıllardan itibaren birtakım yeni cihazlar icat eden Ermeni genç, bu cihazların seri üretimini sağlamak üzere 1939 yılında “Reflector Co.” adlı kendi şirketini kurur. Bu şirket, 65 yıl faaliyet gösterir ve en sonunda 90 milyon dolar karşılığına “British Aerospace” şirketine satılır.

Nakit para verebilen bir cihaz yaratmayı hedefleyen Simciyan, 1939 yılında bu alanda ilk başarıyı kaydeder ve yeni cihaza “bank” ve “otomatik” kelimelerden oluşturduğu “bankamatik” adını verir. Ancak bankamatiki birtakım bankalara tanıtan mucit, cihazın asıl değerini anlamayan ve tahmin edemeyen bankalar tarafından reddedilir.

20 yıl boyunca hiç kullanılmayan cihazını hep daha geliştiren Simciyan, 1960 yılında New York’taki “City Bank” ile 6 aylık bir sözleşme imzalar, ancak süre bitince bu banka da, talep görmediği için bankamatiki kullanmaktan vazgeçer. Bu başarısızlıktan sonra bile aynı yönde çalışmalarına devam eden Ermeni deha, sonuçta kağıt para veren bankamatikin yanısıra sadece madeni para için yarattığı bir başka cihazın icadı için da 1965 yılında patent alır.

Bununla birlikte Luther George Simciyan, hayatı boyunca havacılık, tıp ve telekomunikasyon dahil yaklaşık 30 alanda sayısız icatlara imza attı, bu alanlara ait 200 cihaz için şahsen patent aldı. ABD’nin en üniversal mucidi olarak bilinen Simciyan, hayatının son gününe kadar yaratmayı bırakmadı. Göz nurunu hemen hemen tamamen kaybettiği 92 yaşında son icadı için patent alan Ermeni deha, 23 Ekim 1997 yılında hayata gözlerini yumdu.

Bu arada, ikinci Thomas Edison olarak da bazen anılan Luther George Simciyan, teknik alanda uzman eğitimi almamış, hatta okul dışında herhangi bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmamıştı.

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