Ahmet Hakan: Allah, Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenen Müslüman erkeklerden hesap soracağını söylemez miydi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Konya’da Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez” ifadelerine yer verdiği afişleri yazdı.

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Hakan, “Yahudi ve Hıristiyanları dost edinme manifestosu” başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Zulmü alkışlayan… Kafa kesmeyi bir spor haline getirmiş… Zalimlik yapan… Gözünü kırpmadan yalan söyleyen… Önüne gelene iftira atmayı mubah sayan… Haksızlık yapan… Haksızlık karşısında susan… Elinden ve dilinden emin olmadığım… Hakkaniyet ölçüsünü yitirmiş… Kininin esiri olmuş… Müslümanlardansa… Yahudi ve Hıristiyanların erdem sahibi olanlarını dost edinmeyi tercih ederim. * “Sen nasıl konuşuyorsun? Ayet var ayet… Allah dost edinmeyin diyor. Sen ayete mi karşı çıkıyorsun” falan diyecek olanlara ise şu cevabı veriyorum: * Kurban olduğum Allah… Zulmeden, zulmü alkışlayan, kafa kesen, yalan söyleyen, iftira atan, haksızlık yapan, haksızlık karşısında susan, kindar, hakkaniyetsiz, emin olmayan Müslümanları bir tarafa bırakıp… Yahudi ve Hıristiyanların erdem sahibi olanlarını dost edindiğim için benden asla hesap sormaz. * Ayrıca… Hele bir zahmet cevap verilsin: Yahudi ve Hıristiyanları dost edindiğim için benden hesap soracak olan Allah, Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenen Müslüman erkeklerden hesap soracağını söylemez miydi?

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen AGD ve Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) Konya şubeleri tarafından hazırlanan afişler geçen günlerde Konya’daki toplu taşıma duraklarına asılmıştı. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan afişler kaldırılıp yerine Türk bayrağı asılmış, AGD’den “Yanlış anlaşıldık” açıklaması gelmişti.

Independent Türkçe, Hürriyet

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