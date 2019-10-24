ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Յայտնի բարերար Տիգրան Կիւլմէզկիլ երէկ հանդէս եկաւ յայտարարութիւնով մը՝ պատրիարքական ընտրութեան գործընթացին շուրջ։ Սա իսկապէս ծանրակշիռ յայտարարութիւն մըն է։ Տիգրան Կիւլմէզկիլի՝ միջոցէ մը ի վեր սպասուած այս յայտարարութիւնը ռումբի ազդեցութիւն գործած է համայնքային կեանքէն ներս եւ պատրիարքական ընտրութեան շրջանին կրնայ տեղէն շարժել համայնքային քարացած հաւասարակշռութիւնները։

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DEĞİŞİME YÜRÜYELİM

Türkiye Ermenileri 85. patriğinin seçim süreci, toplumsal yaşamımızda geleceğe dair ciddi endişeleri gündeme getiren bir dönemin kapılarını aralamış bulunmaktadır. Bu dönemi minimum zarar ve kayıpla aşabilmek için hepimize sorumluluk düşmektedir. Bugün artık gerçekçi bir değerlendirmeyle, yolumuza devam etmek için sağlıklı bir muhakeme yapmak zorundayız.

Bugüne dek cemaat yaşantımızda, ruhanilerin görev başına getirileceği seçimler zamanında hep tarafsız kalmayı yeğledik. Mevcut patrik seçimi sürecinin başlangıcında da aynı ilkeye sadık kalma eğilimindeydik. Nitekim bu niyetimizi, Karagözyan Vakfı Kınalıada Dinlenme Evi’nin geçtiğimiz Temmuz’da gerçekleşen resmi sezon açılış yemeğindeki konuşmamızda da belirttik. Hatta kişisel bir sohbette bu yaklaşımımızı Patrik Kaymakamı Sayın Episkopos Sahak Maşalyan ile de paylaşmayı uygun görmüştük. Ancak aradan geçen zaman zarfında toplumumuz bir dizi olumsuzluğa, entrikalara ve haksızlıklara tanıklık etmiş bulunmaktadır. Her kesimde haklı infial yaratan bu olumsuzluklar, çoğu insanı olduğu gibi, bizi de gayri ihtiyari olarak taraf haline getirmiş durumdadır. Bizi tarafsızlık kararımızı gözden geçirmeye zorlayan koşullar herkesin malumu olsa da, bu aşamada gerekçelerini cemaatimizle ayrıntılı olarak paylaşmayı zorunlu addetmekteyiz. Dolayısıyla aşağıdaki noktaları kamuoyumuzun dikkatine sunmak arzusundayız.

1- Toplumumuz ne yazık ki çok tartışmalı koşullarda patrik seçimine gitmektedir. Müteşebbis Heyet taraflı ve antidemokratik uygulamalarıyla toplumsal itibarını erkenden yitirmiş bulunmaktadır. Heyet son derece tartışmalı bir talimatnameyle seçime gidilmesinin yolunu, ilgili resmi mercilerle bizzat yaptığı temasların sonucunda açmıştır. Hazırlık sürecine hiç müdahil olmasa, belki de devletimiz çok daha olumlu içerikte bir talimatname hazırlamış olabilirdi. Talimatnamenin alt yapısı için Ankara’da kimin yandaşlarının ne kulisler yaptığı gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Bu cemaat, 12 adaydan 10’unun tasfiye edilmesiyle, iki aday arasında tercih yapmak için mi 12 yıl patrik seçimi beklemek zorunda kalmıştır? Kimse tüm bunların artık fiilen bir anlamının kalmadığını düşünmemelidir. Evet, belki seçim sürecinin bu aşamadan sonra kesintiye uğraması gerçekçi değildir; ancak bu ortamı yaratanların mevcut tepkiler ortamında timsah gözyaşları dökerek kendilerini kamufle etmeye çalışmasına, hele hele pişkinlikle kendilerini aklamaya kalkışmasına kesinlikle hoşgörü sergilenmemelidir. Sayın Episkopos Maşalyan’ın bu süreçteki tavrının bir ruhaniye uygun olmadığı, entrikalara karışmış olduğu açıktır. Ruhani biraderlerini haksızlıkla ekarte ederek patrik seçilmek içine sinecek midir? Bu tavırlar aynı zamanda, ister istemez akıllara başka sorular da getirmektedir: Yoksa patrik seçileceğinin başka güvenceleri mi vardır? Bu cemaatin ortak iradesinin dışında başka dayanakları mı vardır?

Mevcut adaletsiz seçim ortamının baş müsebbebi Sayın Episkopos Maşalyandır. Bu tartışmasız gerçekten dolayı kendisinin karşısındayız. Kendileri daha yakın geçmişte, lağım kokuları geldiğini iddia ettikleri bir kurumun başına geçmekte mahsur görmemişlerdi. Toplumumuzun bunları unuttuğu ya da bunlar üzerinden bugün üretilen gülünç popülizme inandığı sanılmasın. Toplumumuzun bu gidişatı hazmedemeyeceği aşikardır.

2- Seçim öncesinde, toplumsal yaşamımızda istifa arsızlıklarıyla tanınan bazı talihsiz kişiler, bir dörtlü çıkar ittifakı oluşturarak Patrikhanemizi kuşatmış bulunmaktadır. Cemaatimiz bu yadsınamaz gerçeği artık fark etmiş bulunmaktadır. Liderliğe soyunanların perde arkasından hareket etmesi, toplumumuzda hayal kırıklıkları uyandırmaktadır. Önümüzdeki patrik seçimi, bu dörtlü çıkar ittifakının oyunlarını bozmak için hayati önem taşımaktadır. Halkımız bu tuzağa düşmeyecek kadar olgun ve bilinçlidir. Cemaatimiz bu oyunu bozabilecek güçtedir. Bu ittifakın emellerinin engellenmesi yarınlarımızın ipotek altına alınmaması için büyük önem taşımaktadır.

Bu dörtlü çıkar ittifakı önümüzdeki dönemde cemaatimizi, tüm kurum ve kuruluşlarımızı tahakküm altına alma arzusundadır. Biz başkalarının etkisi altında kalacak, başkaları tarafından yönlendirilecek bir patrik istemiyoruz. Biz Patrikhaneye bir emanetçi aramıyoruz. Biz Patrikhanemizi ne oldukları belli olmayan, muğlak statülü insanlara emanet etmek istemiyoruz. Biz bir lider seçeceğiz. Geleneklerimiz doğrultusunda patriğimiz cemaatimizin lideri konumundadır. Hem hizmetleriyle toplumsal yaşantımızı canlandıracak, cemaatimizin sorumluluğunu taşıyabilecek, hem sorunlarımızın çözümü için irade ve kararlılık sergileyebilecek, hem de temsil kabiliyetiyle devletimize katkı sunabilecek, güçlü bir lider seçeceğiz. Başkalarına emanetçilik yapacak birisini asla kabul etmeyeceğiz.

Bugün vardığımız noktada madem seçimi ertelemiyorsunuz, madem bu skandal talimatnameye itiraz etmiyorsunuz, diyalog yoluna giderek onu aşmayı dahi denemiyorsunuz, madem ruhani biraderlerinizin hakkını aramıyorsunuz ve madem hiçbir sorgulamada bulunmadan, çocuklarımızın geleceğini mevcut kısırlığa mahkum ederek bu seçimi gerçekleştirmek istiyorsunuz, bizlerin de size verecek cevabımız olacaktır ve bu cemaat o cevabı size sandıkta ziyadesiyle verecektir.

3- Geride bıraktığımız 12 yılda Sayın Başepiskopos Aram Ateşyan’ın önüne geçemeyenler, bugün kendisine karşı bir kara ittifak oluşturmuş durumdadır. Bu durumu üzüntü ve ibretle izlemekteyiz. Belirsiz ara dönem koşullarında kendilerinin de hataları tabii ki olmuştur. Ancak bugün Sayın Başepiskopos Ateşyan’ın temelli bir öz eleştiri yaptığını sevinerek gözlemlemekteyiz. Yaşananlardan ders alarak, önümüzdeki dönem için uygun kişi olarak onun öne çıktığını artık hissediyoruz. Toplumumuzda gittikçe daha geniş çevrelerin kendisini geçmişin tecrübesiyle geleceğin güvencesi addetme eğiliminde olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz de bu seçim sürecinde Sayın Başepiskopos Ateşyan’ı destekliyoruz.

Tüm toplumumuzun, sandık başına gidecek olan tüm cemaat mensuplarımızın şunu bilmesini yararlı buluyoruz: Aram Srpazan’ın bugün artık şekillenmiş bir vizyonu, kafasında netleşmiş bir yönetim modeli var. Cemaat yaşantımızda olandan alarak, olmayandan ise hiçbir şey almadan, insanlarımıza hizmet üretmek ve yine bu yolla gençlerimizi çekmek. Okullarımızdan kiliselerimize kadar yaygınlaştırılmasını ön gördüğü model budur. Biz bu vizyonu sonuna kadar destekliyoruz ve bu sayede cemaatimizin daha farklı bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

Gelin Aram Srpazanımız’a güç verelim, çevresinde kenetlenelim ve hep birlikte toplumsal bir değişime yürüyelim.

Saygılarımızla…

Dikran GÜLMEZ

http://www.jamanak.com/content/լրահոս%2F24-10-2019-ծանրակշիռ-յայտարարութիւն

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