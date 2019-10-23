Yunanistan’ın İlk Krematoryumu Açıldı

Ölü yakma işlemi, 13 yıl önce Yunanistan’da yasal hale gelse de, Ortodoks Kilisesi’nin etkileri nedeniyle herhangi bir uygulama gerçekleştirilmedi.

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin yıllarca süren direnişine rağmen, Yunanistan’da ilk krematoryum faaliyete geçti. Tesis, Başkent Atina’nın yaklaşık 72 km kuzeyinde yer alan Ritsona’da açıldı.

Rapora göre, açılan krematoryumda 15 ölü yakma işlemi gerçekleştirilirken, diğer bir kaynaktan gelen açıklamaya göre sayının 30 civarında olduğu belirtildi.

Krematoryuma 2018 yılının yazında izin verildi. Tesis, Crem Services SA ve Yunan Kremasyon Derneği’nin (GCS) ortaklığına sahip. GCS Başkanı Antonis Alakiotis, ‘‘Avrupa Birliği içinde krematoryuma sahip son ülke biziz. Cenaze törenlerini değiştirmek, bir toplumun yapabileceği en zor ve en yavaş gerçekleşen değişimlerden biridir’’ dedi.

Mart ayında, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı olan Giorgios Stathakis, Atina’da ülkenin ilk krematoryumu olarak kabul edilen tesisin inşasına izin verdi. Selanik ve Patras kentleri de krematoryumu kabul etti.

Kalamarya Metropolitanı Justin, ‘‘Beden kutsaldır ve kilise için kutsaldır. Çünkü Tanrı tarafından yaratıldı. Rab’bin kendisi de beden aldı, dirildi ve göğe yükseldi. Beden için bundan daha büyük bir zafer olabilir mi?’’ ifadesini kullandı.

Patras Metropolitanı Chrysostomos, ölü yakmanın tutarsızlığına değinerek, ‘‘Tanrı insanı kendi benzeyişinde yarattı. Ruh ve beden birliği kutsaldır. Aziz Pavlus, bedenimizin Kutsal Ruh’un bir tapınağı olduğunu söyler. Ölülerin yakılması nihilizmi gösterir. Mezar ölülerin kişiliğine saygı gösterirken, insan vücudunun yakılması dirilişe olan inancın eksikliğini gösterir’’ açıklamasında bulundu. (orthochristian.com)

http://haber.sat7turk.com/yunanistanin-ilk-krematoryumu-acildi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...