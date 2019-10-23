‘Türk devleti Hristiyanları Ortadoğu’dan çıkarmayı amaçlıyor’

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Süryani Birlik Partisi ve Süryani Kadınlar Birliği, Süryani Birlik Partisi’nin Qamişlo’da bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. İşgalci Türk ordusunun bölgede savaş suçları işlediğini belirten Süryaniler, Türk devletinin Hristiyanları Ortadoğu’dan çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Açıklamalar, Süryani Birlik Partisi Eşbaşkanı Senherîb Bersûm ve Süryani Kadınlar Birliği Eşbaşkanı Sîham Qeryo tarafından okundu.

“Süryani temsilcileri olarak Türk devletinin uluslararası mahkemede savaş suçlusu olarak yargılanması için Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunuyoruz. Türk devleti Serêkaniyê ve Girê Spî’de insanlığa karşı suçlar işledi. Türk devleti işlenen suçların sorumlusudur. Bir kez daha belirtiyoruz, Suriye halklarına karşı yapılan saldırıların durdurulması ve Suriye’de tüm hakların garanti altına alındığı bir anayasanın bir an önce yapılması gerekmektedir. Süryani ve Asuri halkların tüm hakları garanti altına alınmalıdır” denilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Süryani halklar olarak büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Planlı ve metotlu bir şekilde Süryani halklar bölgeden çıkarılmak isteniyor. Özellikle Ortadoğu’dan Hristiyan halkların çıkartılması amaçlanıyor. İşgalci Türk devleti bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken terörist grupları kullanıyor. Bu sadece Suriye halkları için değil bütün dünya için tehlike arz etmektedir.

Son olarak BM ve tüm uluslararası kuruluşları göreve davet ederek bu uygulamaların önünü almasını istiyoruz.”

https://alevinet.com/2019/10/23/turk-devleti-hristiyanlari-ortadogudan-cikarmayi-amacliyor/

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