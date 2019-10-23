Konya’da “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin” afişlerini asan dernekten açıklama

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi’nden yapılan açıklamada “İnsanlara, sadece bizim gibi inanmıyor diye ya da renk, ırk ve dil farklılıklarından ötürü düşmanlık yapmanın vahiyden ve peygamberlerin yaşamından bir referansı yoktur” denildi

Konya’da otobüs duraklarına asılan ve “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez” ifadelerini içeren afişlerde imzası yer alan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı’ndan (MGV) açıklama geldi.

Kamuoyunda tepkiyle karşılanan ve 24 saat içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılan afişlerle ilgili olarak AGD ve MGV, “Yeryüzünde barış, bütün farklılıklarına rağmen dünyadaki bütün insanlarla merhabalaşmaktan, selamlaşmaktan, tanışmaktan, konuşmaktan, kucaklaşmaktan geçer” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi’nin Facebook hesabından paylaştığı basın açıklaması

Yanlış anlaşıldıklarını belirten açıklamada “Yaşanmasını istemediğimiz bu yanlış anlaşılma ve algılanma sürecinin, bu şekilde gerçekleşmesini arzu etmediğimiz bu gündemin, her şeye rağmen, toplumun farklı kesimlerinde tartışılmasının birbirimizi daha iyi anlamamıza ve birlikte barış içerisinde yaşama zemini oluşturmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Biz inanıyoruz ki hem bu coğrafyanın hem de tüm dünyanın kin ve nefrete, ötekileştirmeye değil barışa ve huzura ihtiyacı vardır. Bir Müslüman, inancı, rengi, ırkı dili farklı diye hiç kimseye karşı düşmanlık yapmaz; öteleyici, iteleyici bir tavır içerisine giremez. İnsanlara, sadece bizim gibi inanmıyor diye ya da renk, ırk ve dil farklılıklarından ötürü düşmanlık yapmanın vahiyden ve peygamberlerin yaşamından bir referansı yoktur. Biz insanların en hayırlılarının insanlara faydalı kimseler olduğuna inanırız. Biz, inancını ayırt etmeksizin komşumuz açken tok yatmaktan ar ederiz.

https://www.independentturkish.com/node/84336/haber/konya’da-“yahudileri-ve-hristiyanları-dost-edinmeyin”-afişlerini-asan-dernekten#.XbCpJncdxkI.twitter

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