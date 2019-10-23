Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramış ‘Nouvelles d’Armenie’ gazetesi genel yayın yönetmeni: Bu işte Türkiye’nin izi var – Ermenistan Kamu Radyosu

Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramış ‘Nouvelles d’Armenie’ gazetesi genel yayın yönetmeni: Bu işte Türkiye’nin izi var

Fransa’da yayınlanan ‘Nouvelles d’Armenie’ Ermeni gazetesinin bulunduğu ofis geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramıştı. Konuyu ‘News.am’ haber portalı muhabirine açıklayan ‘Nouvelles d’Armenie’ gazetesi genel yayın yönetmeni Ara Toranyan: “Bunu kimin yaptığını söyleyemeyiz ancak bu işte Türkiye’nin izi olduğu aşikardır” şeklinde konuştu.

Ara Toranyan’a göre, bu suçu işleyenlerin amacı değerli bir şey çalmak değildi. Genel yayın yönetmeni: “Hırsızlar olsaydı, sırf eski bilgisayarları çıkarmak için kapıyı kırmazdı. Ofisimizde tamamen yeni bir yazdırma makinesi vardı ama suçlular buna dokunmadı bile” diye kaydetti. Toranyan’ın yaptığı açıklamaya göre bilgisayarlarda çok eski dosyalar bulunuyordu.

Saldırıdan önce herhangi bir tehdit alıp almadıklarına dair soruyu da yanıtlayan genel yayın yönetmeni, internet üzerinden benzer tehditler aldığını belirtti. Toranyan geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde Türkiye tarafından başlatılan harekatı sert dille eleştirmişti.

Genel yayın yönetmeni, olaydan sonra polise başvurduklarını da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere saldırı Pazar gecesi gerçekleştirilmişti. Birileri gazetenin bulunduğu ofisin kapısını kırarak 3 bilgisayarı çaldı. Bilgisayarlarda çok gizli belgeler de vardı.

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