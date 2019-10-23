Ermenistan’da ilk defa çocuk karaciğer nakli gerçekleştirildi

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre Yerevan’da bulunan ‘Arapgir’ Hastanesinde Ermeni doktorlar, Belarus’tan gelen doktorlarla birlikte ilk defa çocuk karaciğer nakli gerçekleştirmiş.

Sağlık Bakanı Torosyan donör ve hastanın durumunun iyi olduğunu da belirtti ve onlara sağlık diledi.

24 Nisan 2019 tarihinde Ermenistan’da ilk defa karaçiğer nakli gerçekleştirilmişti. 56 yaşındaki bir kadının ameliyatında onun 20 yaşındaki kızı donörlük yapmıştı. Ameliyat olan kadının durumu da iyi ve karaciğer nakli başarılı bir şekilde sonuçlanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/23/Ermenistan-çocuk-karaciğer-nakli/167654

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