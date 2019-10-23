Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulacak

ABD Temsilciler Meclisi Dişışleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel ile Kongre’deki Ermenistan Dostluk Grubu Eşbaşkanı Frank Pallone, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısının yakında Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulacağını duyurdu.

ABD’deki Ermeni Davası Konseyi’nden (ACNA) edinen bilgiye göre ABD, Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulama konusunu de ele alacak.

Eliot Engel, “Eminim ki Türkiye hükümeti bundan memnun olmayacak. Biz de Türkiye’den memnun değiliz” açıklamasını yaptı.

ANCA Başkanı Aram Hamparian, Kongre üyelerinin bu girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Washington’un, Ermeni Soykırımı konusunda sessiz kaldığı sürece Türkiye’nin, ABD tarafından uygulanan yaptırımları ciddiye almayacağı belli yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere, ABD’nin 50 eyaletinden 49’u (Mississippi hariç), Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/23/Ermeni-Soykırımı-ABD-Temsilciler-Meclisi/167658

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