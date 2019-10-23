EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN’A ZORUNLU BİR YANIT

Ruhani biraderim, Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan bugün sosyal medyada bir açıklama yapmış. Konu malum: Patrik seçimi sürecinde talimatname gereği yurtdışında bulunan adaylara konulan engel. Bu bağlamda yapılan açıklamanın içeriğinde birden fazla vesileyle şahsıma gönderme yapılmış durumda. Şu kritik süreçte kimseyle polemiğe girme hevesinde olmamakla birlikte, kısaca bazı hususları toplumumuzun dikkatine sunmak arzusundayım.

1- Talimatnameyle ilgili yapılan toplantıların hiç birisinde söz almadım. Ben konuyla ilgili uyarılarımı zaten talimatname gelmeden basın yoluyla yapmıştım. Çünkü tenezzül edilen oyunların kokusunun çıkacağını tahmin etmek zor değildi. Episkopos Maşalyan ve kendisini kuşatan şürekası tarafından yapılan toplantı imitasyonlarında söz almanın bir anlamı olamazdı. Dolayısıyla Sayın Kaymakama ucuz ve gülünç yöntemlerle kendisine suç ortağı aramamasını salık vermekteyim. Aynen yakın geçmişte gözünü iktidar hırsı bürümüşken bana yapıştırdığı yaftalarla mukabele etmek isterim: Sistemin başı sizsiniz ve o sorumlulukla olanların ağırlığını taşımakla yükümlüsünüz. Halkımızın nezdinde söylediklerinizin ve yaptıklarınızın arasındaki uçurum büyüdükçe lütfen beni can simidi olarak kullanmayı aklınızdan geçirmeyin. Şimdiden uyarıyoruz.

2- Vekillikte örümcek bağlamış olmamla ilgili ilk kez konuşmuyorsunuz. Daha öncekilerde sessiz kalmayı tercih etmem anlaşılan sizi bayağı cesaretlendirmiş. Lütfen meydanın boş olduğu izlenimine kapılmayın. Lütfen toplumsal yaşamımızda yeni gerginliklere, yeni çalkantılara mahal verdiğiniz, tabiri caizse ağzınıza yüzünüze bulaştırdığınız şu kaymakamlık döneminizi aklamak için beyhude çabalar sarf ederken beni referans almaktan, beni referans vermekten vaz geçiniz. Kırılgan nerval performansınızı zorlamamak adına sergilediğim sabrı lütfen zorlamayınız. Sakın o aklı evvel fikir babalarınızın dolduruşuna gelerek önümüzdeki süreçte bana tekrar ilişmeyi aklınızdan geçirmeyin. Aksi halde doğacak ortamdan siz sorumlu olursunuz. Soğukkanlı duruşumu lütfen bir zaaf olarak algılamayınız.

3- Son olarak altını çizmekte yarar var. Daha dün gibi herkesin aklında, bu cemaatin her kesimini nasıl aşağıladığınız. Yöneticisine, ruhanisine ve de bu asil halka demediğinizi bırakmadınız. Oturum başkanı olduğunuz Ruhani Kurulu uzvunuzla bir tuttunuz. Bırakıp gidecektiniz, patrik adaylarını da esirgememiştiniz. Unutuldu mu sanıyorsunuz? Bu cemaatin sizi affettiğini mi sanıyorsunuz? Kumpaslarla kaymakam seçilince, bu asil cemaati de satın alabileceğiniz hissine mi kapıldınız? Bu toplumun kaderi, bir sonraki öfke nöbetinizde ağzınızdan çıkacak olanı kulağınız duymadan ne potlar kıracağınızı beklemek ya da bunun endişesi içerisinde yaşamak mıdır?

Hayır! Hayır! Hayır!

Lütfen artık kendinize çeki düzen veriniz. Bırakın halkımızı manipüle etmeyi, bırakın bu toplumun iradesinin önüne yeni yapay engeller çıkartmayı. Sakin ve dürüst olmayı deneyin ki her şey daha kolay yürüsün.

Dua ve saygılarımla,

BAŞEPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN

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