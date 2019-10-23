Bagrat Estukyan: Bekçiyan’ın tutumu doğrudur, bu utanç verici bir süreçtir

Türkiye Ermenileri Patrik seçim sürecine doğru doğal adaylardan biri olan Garegin Başpiskopos Bekçiyan daha önce adaylıktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Diğer episkoposların aday olma hakkını çiğnendiğinden dolayı Bekçiyan böyle bir karar aldığını ifade ederek adayları sınırlandırma girişimi kabul edilemez olarak tanımlamıştı.

Bekçiyan ayrıca bütün adaylara adaylıktan vazgeçme çağrısında bulunup öylece seçimlerin bu şekilde yapılmasını engelleme konusunda tutumunu belirlemişti.

Bu gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye’de yayınlanan ‘Agos’ Ermeni gazetesinin Ermenice editörü Bagrat Estukyan seçimlerin iptal edilmesinin imkansız olduğunu ifade etti, çünkü iki aday katılmaya hazır bulunuyor şu anda.

Garegin Başepiskopos Bekçiyan’ın yaptığı açıklamasına gelince Estukyan “Bekçiyan’ın tutumu tamamen haklı buluyorum, bu utanç verici bir süreçtir ve ben Bekçiyan’ın sözlerine katılıyorum” sözlerini dile getirdi.

Bagrat Estukyan, ayrıca, Patrik seçim süreciyle ilgili olumlu beklentilerinin olmadığını vurguladı.

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