Almanya reform konusunda Ermenistan’ı desteklemeye devam edecek. Ermenistan Başbakanı Almanya’nın Büyükelçisini kabul etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Almanya’nın yeni tayin edilen Ermenistan Büyükelçisi Michael Johannes Banzhaf’ı kabul etti.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, görüşmede Nikol Pashinyan’ın belirttiğine göre Almanya, ülkemiz için önemli bir politik ve ekonomik ortaktır ve geçtiğimiz bir buçuk yılda Ermenistan ile Almanya ikili ilişkilerinde işbirliğinin iyi bir gelişmesi sağlandı.

Ermenistan Başbakanı Almanya hükümeti’nin, Ermenistan’da yaşanan değişimler ve yolsuzluklara karşı yürütülen mücadele gibi alanlarda gerçekleştirilen reformları desteklediğini önemsedi. Nikol Pashinyan: “Tek amacımız, Ermenistan’ı demokratik ilkelerle uyum içine getirmek” şeklinde konuştu.

Nikol Pashinyan Almanya ile Ermenistan’ın sıkı ekonomik bağları olduğunun altını da çizdi. Ermenistan Başbakanı ekonomik ve sosyal alanlarda çeşitli programları gerçekleştirmek konusunda KFZ Bankası ve GIZ ile yapılan sıkı işbirliğine önem verdi.

Elçi Banzhaf ise Almanya hükümetinin, Ermenistan’a destek sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı ve Almanya Büyükelçisi enerji, inşaat, sanayi, turizm ve başka alanlarda Ermenistan ve Almanya arasında geliştirilen işbirliğinin derinleşmesiyle ilgili konular da değerlendirdiler.

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