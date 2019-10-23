​Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK’ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu’ya tıbbi yardım da sağlayan Hristiyan yardım kuruluşu FAI’nın yöneticisi Charlene Struebing, otel personelinin YPG/PKK için anma etkinliğinin “güvenlik endişesi” nedeniyle iptal edildiğini söylediğini aktardı. Uluslararası Sınır İttifakı (FAI) isimli Hristiyan bir yardım kuruluşu tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki Trump International Hotel’de YPG/PKK için yapmayı planladığı anma etkinliği otel tarafından iptal edildi. FAI’nın kurucusu Dalton Thomas, etkinliğin iptal edilme nedeninin “anlaşılmaz” olduğunu ifade etti.

Etkinliğin, pazar günü Grand Hyatt Washington Hotel’de yapılacağı belirtildi. Yeni Şafak