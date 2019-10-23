​Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK’ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi

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|The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu’ya tıbbi yardım da sağlayan Hristiyan yardım kuruluşu FAI’nın yöneticisi Charlene Struebing, otel personelinin YPG/PKK için anma etkinliğinin “güvenlik endişesi” nedeniyle iptal edildiğini söylediğini aktardı.
Uluslararası Sınır İttifakı (FAI) isimli Hristiyan bir yardım kuruluşu tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki Trump International Hotel’de YPG/PKK için yapmayı planladığı anma etkinliği otel tarafından iptal edildi.
FAI’nın kurucusu Dalton Thomas, etkinliğin iptal edilme nedeninin “anlaşılmaz” olduğunu ifade etti.
Yeni Şafak
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