Soğomon Tehliryan’ın oğlu, babasının kişisel arşivini Kutsal Eçmiadzin’e hediye etti

Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin kahramanlarından Soğomon Tehliryan’ın oğlu Zaven Tehliryan, babasının arşivide yer alan nadir fotroğraf ve evrakları Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’na hediye etti.



Kaliforniya’nın Oakland şehrinde bulunan St. Vardan Ermeni Kilisesi’nin papazı Hovel Ohanyan araçlığıyla Ermenistan’a gönderilen arşivde, Ermeni Soykırımı’nda hemen hemen tamamen yok edilen Tehliryan ailesine ait nadir resimler ve belgeler bulunuyor. Tehliryanların büyük ailesinden sadece üç kişi katliamlardan sonra hayatta kalabilmişti. Kurtulanlardan biri de Soğomun Tehliryan’dı.

Soğomon, Ermeni Soykırımı’nın baş sorumularından biri olan Talat Paşa’yı 1921 yılında Berlin’de öldürdü. Aynı yıl Almanya’da yapılan yargılamada, koca bir halkı yok etmeyi hedefleyen Talat’ı yok eden Ermeni genç, beraat etti.



Bugün 90 yaşında olan Zaven Tehliryan, Soğomon Tehliryan’ın küçük oğludur. ABD’de yaşayan Zaven, Ermenistan’ı hiç ziyaret etmediğine rağmen çok iyi Ermenice konuşuyor, keman dersleri veriyor, gül bahçesine bakıyor ve çok aktif bir hayat sürdürüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/22/Soğomon-Tehliryan-Talat-Paşa-Ermeni-Soykırımı/167482

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