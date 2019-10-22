Rahibelerin ‘25’nci Hizmet Yılı’ Kutlaması

Anadolu Episkoposluğuna bağlı kiliselerde yıllarca görev yapan ve şu anda Mersin’e bağlı Tarsus ilçesinde Aziz Pavlus Kilisesi’nde görevlerini sürdüren rahibelerin 25. hizmet yıldönümü kutlama töreni, Mersin Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti önderliğinde, Mersin Katolik Kilisesi Pederleri Francis Dondu ve Roshan Cordeiro’nun katılımıyla gerçekleştirilen özel ayinde; bugüne kadar vermiş oldukları hizmetten ötürü, rahibelere teşekkür edildi. Törene Mersin Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Teymur da iştirak etti.

Figlie Della Chiesa (Kilisenin Çocukları) Tarikatı üyesi Cemaatin Genel Sorumlusu Sr. Madre Theres ve yardımcısı Sr. Maria Gianpiccolo, Rahibeler Sr. Maria Balo, Sr. Mustacciu Maria Concetta, Sr. Bianca Agnese Trabaldo, başta Episkopos Bizzeti, kilise pederleri ve cemaat üyelerine bu güzel gün için teşekkür ettiler.

Gerçekleştirilen ayinde kısa bir konuşma yapan Mersin Katolik Kilisesi Pederi Francis Dondu; “Aziz Pavlus’a adanmış bir kilisemiz var. Ama o kilisede hiç Hristiyan olmadığı zaman bile bu rahibeler bir ışık olarak, fazla ses yapmadan, yavaş-yavaş oraya gelen insanlara İsa Mesih hakkında konuşup, onlara yardım ediyorlar.

Bu yüzden bugün onların 25. senelerini kutlarken, kendilerine tekrar-tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki daha fazla rahibeler aramıza gelsin ve sade hayatlarıyla İsa Mesih’e tanıklık etsinler” şeklinde konuştu.

Son olarak Tarsus’ta Aziz Pavlus Kilisesi’nde görevlendirilen rahibeler, başta İskenderun ve Mersin’de olmak üzere, Anadolu Episkoposluğuna bağlı diğer kiliselerde de görevlerini yıllardır sürdürüyorlar.

Mersin Katolik Kilisesinde, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin katılımı ile gerçekleştirilen ayinin sonunda topluca yemek de yenildi.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/rahibelerin-25nci-hizmet-yili-kutlamasi/

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