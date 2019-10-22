Konya’daki nefret söylemi içeren afişler toplatıldı

Konya’da belediyeye ait otobüs duraklarında Hıristiyan ve Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren afişler toplatıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

ANKARA – Konya’da büyükşehir belediyesine ait panolara Hıristiyan ve Yahudilere karşı nefret söylemi içeren afişler asıldı. Anadolu Gençlik Vakfı ve Milli Gençlik Vakfı imzalı afişlerde, “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez” ifadeleri yer aldı.

Tepkiler üzerine afişler kaldırılarak yerlerine Türk bayrakları asıldı. Belediyeye ait panoların ihaleyle verildiği şirket tarafından kiralandığı öğrenildi. Habertürk’te yer alan habere göre, panoları kiralayan Anadolu Açıkhava Reklamcılık şirketi yetkilileri, “Afişler asıldıktan sonra görevli arkadaşlarımızın uyarılarıyla toplatmaya başladık” dedi.

Afişlerle ilgili açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Nefret söylemleri ve nefret suçları ile mücadeleye devam” diyerek konuyu sosyal medya hesabından paylaştı ve Meclis gündemine taşıdı. Paylan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Paylan, “Nefret söylemini kullanan, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı hakkında Bakanlığınızca bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bakanlığınız yerel yönetimlerde nefret söylemlerini engellemek için ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Nefret söylemlerinin yaygınlaşmasında, sizin de dahil olduğunuz muktedirlerin sıkça nefret söylemi kullanmasının etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sordu.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/22/konyadaki-irkci-afisler-toplatildi/

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