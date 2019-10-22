Kim Kardashian’a 39. yaş hediyesi olarak 1 milyon dolarlık bağış

Kanye West, dün 39 yaşına giren eşi Kim Kardashian’a doğum günü hediyesi olarak 1 milyon dolarlık vakıf bağışında bulundu.

ABD’li ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, dün 39 yaşına girdi. Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West’in, doğum günü hediyesi olarak, onun adına bir hapishane reform vakfına 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

Hediye haberini dün Instagram’da paylaşan Kardashian, eşinin yaptığı bağıştan dolayı çok mutlu hissettiğini belirtti.

Ailesi ile birlikte doğum günü kutlaması için Ermeni yemekleri yediklerini ve başka detayları sosyal medyadan paylaşan Kardashian, Kanye West’in bağış sertifikasını da takipçilerine gösterdi.

Sertifikada, bağış yapan isimler olarak Kanye West ile birlikte çocukları North (6), Saint (3), Chicago (21 aylık) ve Psalm’ın (5 aylık) da isimlerinin yer aldığı görüldü.

Kim Kardashian, son olarak, 1997’de 16 yaşındayken cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan 39 yaşındaki Momolu Stewart’ın salıverilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a başvuruda bulundu.

Daha önce, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşen Kim Kardashian, yasal yolları izleyerek bugüne dek 18 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.

Kardashian’ın avukatlar aracılığıyla ve federal hapishanelerdeki müebbet hapis mahkumları için oluşturulan First Step Act isimli reform grubu ile söz konusu kişileri kurtardığı öğrenildi.

https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/kim-kardashiana-39-yas-hediyesi-olarak-1-milyon-dolarlik-bagis,5a511ikykEOnYCqvuxps4w/pNQFKWvqy0KCuM8nh49orQ

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