‘Karabağ Ermenistan’dır ve nokta’ sözü Haydar Aliyev’in heykelin üstünde yer aldı (video)

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in büstü üzerinde dört dille yazılan bir yazı yerleştirildi.

Yazıda Haydar Aliyev, oğlu İlham Aliyev’e hitap ederek ‘Oğlum Karabağ Ermenistan’dır ve nokta’ diyor.

Facebook kullanıcılardan biri büstün ve üzerindeki yazısının fotoğrafını paylaşarak “Sayın İlham Aliyev babanız bile hakikatı söylüyor, gerçekle yüzleşme zamanıdır” yorumunda bulundu.

Aliyev’in büstünde yer alan dört dilli yazı şöyle:

Oğlum Artsax Ermənistandır, vəssalam

My son, Artsakh is Armenia and that’s it’

Сын, Арцах – это Армения, и все

Որդիս, Արցախը Հայաստան է, և վերջ.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/22/‘Karabağ-Ermenistan’dır-ve-nokta’-Aliyev/167473

